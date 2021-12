Czarzasty grozi urzędnikom: Po prostu pójdziecie do ciupy

Im bliżej wyborów parlamentarnych, tym opozycja chętniej mówi o rozliczeniu ekipy Prawa i Sprawiedliwości. Niedawno Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej przekonywał, że będzie to jego "życiowe zadanie".

"Nie będzie grubej kreski dla PiS-u i funkcjonariuszy publicznych, którzy łamią prawo. Traktujemy to jako nasze życiowe zadanie: rozliczyć afery PiS-u!" – przekonywał poseł.

Rozliczyć PiS

W podobne tony obecnie uderza lider Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty. – Zobaczycie państwo, wspomnicie moje słowa. To będzie pierwsza ekipa, która za 2 lata, jeżeli wybory będą w terminie konstytucyjnym, zostanie do spodu rozliczona – przekonywał poseł.

Czarzasty jednocześnie zwrócił się do polityków rządzącego obozu, którym "w tej chwili wydaje im się, że są bezkarni". Lider Lewicy zapewnił, że staną oni przed Trybunałem Stanu za polecenia, które obecnie wydają.

"Ciupa" dla urzędników

Następnie Czarzasty zaczął grozić również państwowym urzędnikom. – Mówię wszystkim urzędnikom, którzy te polecenia realizują: przyjdzie na was czas, przyjdzie prokurator i sąd– mówił na briefingu prasowym w Sejmie.

– Nie bądźcie głupi i nie wykonujcie ze względu na lizusostwo, chęć kariery bądź kasę, którą dostajecie, nie wykonujcie niezgodnych z prawem poleceń. Bo po prostu politycy będą starali się z tego wyślizgnąć, chociaż im nie damy tego zrobić, a wy po prostu pójdziecie do ciupy – kontynuował lider Nowej Lewicy.

Czarzasty za przymusem szczepień

W dalszej części swojego wystąpienia polityk przekonywał o konieczności wprowadzenia przymusu szczepień. W tym celu zawrócił się najpierw do liderów opozycji o poparcie projektu wprowadzającego taki nakaz, a następnie do liderów obozu rządzącego.

– Apeluję do rządu, do pana Morawieckiego, do pana Kaczyńskiego i do prezydenta. Panie prezydencie, do jasnej cholery, dlaczego niczego nie robicie? Ciągle się zastanawiacie, nad czym się zastanawiacie? Co jest ważniejszego w naszym kraju od tego, że ludzie umierają? Rząd się zastanawia, a opozycja, którą popieram, naprawdę, zajmijcie jakieś stanowisko – mówił.

