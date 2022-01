Giertychowi puściły nerwy. "Posłuchajcie s***syny"

Maria Giertych przekonuje, że otrzymała telefon z groźbami śmierci. Rozmówca miał się domagać, by przestała mówić o systemie Pegasus. "Numer telefonu podszywał się pod kancelarię mec. Dubois - przyjaciela mojego taty. To naprawdę straszne co się dzieje…" – napisała w mediach społecznościowych.

Do sprawy odniósł się jej ojciec. "Posłuchajcie s…syny. Minie może jeszcze trochę czasu, ale znajdziemy was. I nie pomoże wam to, że wykonywaliście rozkazy. Obiecuję wam, że gdy was dopadnę (a stanie się to niechybnie) to nie ujrzycie słońca bez krat przez dekady. A nas i tak nie zastraszycie" – napisał Roman Giertych na Twitterze.

Giertych: Winny jest PiS

Sam mecenas nie ma wątpliwości, że to Prawo i Sprawiedliwość jest odpowiedzialne za całą aferę z podsłuchami. W kolejnym wpisie Giertych stwierdził, że zasadnicze pytanie dotyczy tego "skąd ci ludzie mają telefony działaczy opozycji oraz (co znacznie trudniejsze) naszych dzieci". Jego zdaniem odpowiedzią jest system Pegasus.

"Teraz PiS-wcy, tak jak w przypadku Pegasusa, zaprzeczają, że to oni stoją za atakami na nasze rodziny. Ale jutro może wyjść JK i powie: tak, każdy kto atakuje władzę musi się liczyć z tym, że państwo nie jest bezsilne. Zastraszamy dzieci oponentów i będziemy zastraszać" – przekonuje Giertych.

Afera Pegasus

Afera z oprogramowaniem szpiegowskim wybuchła w grudniu 2021 roku. Wówczas agencja prasowa Associated Press ujawniła, że w 2019 roku podsłuchiwane miały być telefony komórkowe mec. Romana Giertycha, Ewy Wrzosek oraz senatora Platformy Obywatelskiej Krzysztofa Brejzy, który w tym czasie był szefem kampanii komitetu Koalicji Obywatelskiej przed wyborami parlamentarnymi.

Niedawno media obiegła również informacja o kolejnych dwóch osobach, które mogły być inwigilowane za pomocą Pegasusa. To lider AgroUnii Michał Kołodziejczak oraz dziennikarz Tomasz Szwejgiert.

