Kliczko: Świat stanie w obliczu połączonych katastrof Czarnobyla i Fukushimy

Władimir Kliczko za pomocą mediów społecznościowych odniósł się do ataku Rosjan na elektrownię atomową na Zaporożu.

"Jeżeli wojna nie zostanie powstrzymana, świat stanie w obliczu połączonych katastrof Czarnobyla i Fukushimy. Ukraina ma cztery elektrownie atomowe, a rosyjska armia wystrzeliwuje rakiety i zrzuca bomby tuż obok nich. Nie odwracajmy wzroku, zatrzymajcie tę inwazję, teraz" – napisał na Twitterze.

Rosjanie przejęli elektrownię atomową w Enerhodarze

Przez całą noc trwały walki między Rosjanami i Ukraińcami o kontrolę nad największą elektrownią atomową w Europie.

– Teren elektrowni jądrowej w Zaporożu zajęty przez rosyjskie siły zbrojne – podał w piątek rano ukraiński Państwowy Inspektorat Regulacji Nuklearnych.

W odpowiedzi na atak Rosjan ukraiński minister energetyki Herman Hałuszczenko ogłosił, że domaga się interwencji NATO. "Domagamy się nie tylko profesjonalnej oceny tego zdarzenia, ale także prawdziwej interwencji NATO i krajów, które posiadają broń jądrową" - napisał w piątek Hałuszczenko na Facebooku.

Zełenski: To atomowy terror

Atak Rosja na elektrownię skomentował prezydent Ukrainy, który opublikował w internecie nowe nagranie. – Ostrzegamy wszystkich, że żaden inny kraj poza Rosją nigdy nie strzelał do elektrowni jądrowych. To pierwszy raz w naszej historii, pierwszy raz w historii ludzkości. To państwo terrorystyczne ucieka się teraz do terroru nuklearnego – mówił Wołodymyr Zełenski.

Prezydent ostrzega, że Czarnobyl to była globalna katastrofa, z której skutkami walczyło setki tysięcy osób. – Rosja chce to powtórzyć – stwierdził.

– Płonie największa elektrownia atomowa. Rosyjskie czołgi strzelają po blokach jądrowych. Są to czołgi wyposażone w kamerę termowizyjną – wiedzą, po czym strzelają. Były do tego przygotowane – mówi Zełenski.

