Kulesza: Histeryczna reakcja na sam tytuł. Jedno jest pewne

Oburzenie części mediów wywołał tytuł czwartkowej konferencji prasowej Konfederacji – „Tak dla pomocy, nie dla przywilejów”. Głosy krytyki pojawiły się przed wysłuchaniem, co przedstawiciele Konfederacji będą mieli do powiedzenia. Burza rozpoczęła się po poście Krzysztofa Bosaka zapowiadającym konferencję.

Konfederacja: Pomagajmy uchodźcom. Wyborcza.pl: Konfederacja szczuje

Już po konferencji, portal wyborcza.pl opublikował tekst zawierający zarzut, jakoby Konfederacja „bez hamulców” „szczuła na uchodźców”.

Co mówili wolnościowcy i narodowcy? Michał Urbaniak, Grzegorz Braun i Tomasz Grabarczyk po raz kolejny przypomnieli, że Konfederacja opowiada się za pomocą ukraińskim uchodźcom, co zresztą sama czyni. Przedstawiciele formacji wskazali przy tym, że państwo polskie musi pomagać z głową, poddając pod wątpliwość niektóre podjęte działania – w szczególności związane z kolejnymi wysokimi obciążeniami podatkowymi.

Politycy Konfederacji odpierają zarzuty. „Front moralnego uniesienia i histerycznych reakcji na to, co mówi Konfederacja, nie zastąpią odpowiedzi na pytania o sytuację w naszym kraju. Rosnąca frustracja zwykłych Polaków to nie jest wymysł Konfederacji tylko reakcja społeczna na pogarszającą się sytuację. Jesteśmy gotowi na rozmowy o tym, jak rozwiązywać problemy, a nie na wysłuchiwanie połajanek, że nie wolno o nich mówić, by nie burzyć elitom nastroju uniesienia” – napisał na Facebooku Robert Winnicki.

Kulesza: Cenzura prewencyjna w Sejmie postępuje

Głos zabrał również przewodniczący koła parlamentarnego ugrupowania, Jakub Kulesza.

„Tak histeryczna reakcja na sam tytuł, bez poznania treści przekazu i konkretnych, rzeczowych argumentów, które posiadamy, jest czymś zupełnie niezrozumiałym i bardzo groźnym dla wolności debaty publicznej w Polsce” – napisał.

„Jak widać główne media swoją cenzurą prewencyjną zamierzają zakazać wyrażania jakichkolwiek wątpliwości wobec polityki rządu, nastawionej na generowanie przywilejów i przeznaczania miliardów złotych na programy socjalne dla uchodźców” – dodał.

„Jedno jest pewne: będziemy dalej wyrażać swoje opinie i bronić interesu Polaków, bez względu na jakąkolwiek cenzurę i presję ze strony kogokolwiek. Nie damy zamknąć sobie ust” – podkreślił Jakub Kulesza.

