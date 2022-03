Papież Franciszek: Pomyślmy o młodych rosyjskich żołnierzach, biedakach wysyłanych na front

Kapłan zwrócił uwagę, że wojna skłania nas do zastanowienia się nad zdziczeniem ludzkiej natury.

– Mówimy o edukacji, a kiedy o niej myślimy, myślimy o dzieciach, młodzieży... Pomyślmy o tylu żołnierzach, którzy są wysyłani na front, bardzo młodych, rosyjskich żołnierzach, biedakach – powiedział papież.

– Pomyślmy o tak wielu młodych ukraińskich żołnierzach, o mieszkańcach, o młodzieży, młodych kobietach, chłopcach, dziewczynkach... To dzieje się blisko nas. Ewangelia prosi, abyśmy nie odwracali wzroku, co jest najbardziej pogańską postawą chrześcijan: kiedy chrześcijanin przyzwyczaja się do odwracania wzroku, staje się powoli poganinem w przebraniu chrześcijanina. Wojna nie jest odległa, jest na wyciągnięcie ręki – dodał biskup Rzymu.

Franciszek podkreślił również, że "nie ma sprawiedliwych wojen". – One nie istnieją! – zapewnił.

Franciszek: Naród, który chce się bronić siłą, czyni to ze szkodą dla innych

Następnie papież Franciszek powiedział, że dobra wspólnego nie należy bronić przy pomocy siły militarnej.

– Społeczność lub naród, który chce się bronić siłą, czyni to ze szkodą dla innych społeczności i narodów oraz staje się źródłem niesprawiedliwości, nierówności i przemocy. Droga zniszczenia jest łatwa, ale pozostawia wiele gruzu; tylko miłość może ocalić rodzinę ludzką – stwierdził Ojciec Święty.

– W kontekście wojny na Ukrainie jeszcze bardziej uwydatnia się wartość Paktu Edukacyjnego w promowaniu powszechnego braterstwa w jednej rodzinie ludzkiej, opartego na miłości. Modlitwie o pokój musi bowiem towarzyszyć cierpliwe zaangażowanie w edukację, aby dzieci i młodzież mogły rozwinąć świadomość, że konfliktów nie rozwiązuje się przemocą i uciskiem, lecz dyskusją, zdrową dyskusją i dialogiem – skwitował przywódca Kościoła Katolickiego.

Czytaj też:

Poświęcenie Rosji w jedności z biskupami świata – Watykan oficjalnie potwierdzaCzytaj też:

Postawa Stolicy Apostolskiej wobec wojny na Ukrainie nie jest symetryczna