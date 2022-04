Reforma sądownictwa. Szrot: Nie będę sprowadzał dyskusji do poziomu rozmowy o pasztetach

W wywiadzie dla Super Expressu szef Kancelarii Prezydenta został zapytany czy prezydent Andrzej Duda w swoim projekcie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym "stworzył pasztet"? – Kiedy pan prezydent te ustawy zgłaszał, miał na względzie interes Polski – podkreślał Paweł Szrot. Dodał, że głowa państwa "próbowała poprawić sytuację".

Szrot: To jest poważna sprawa

– Nie będę sprowadzał dyskusji do poziomu rozmowy o pasztetach, to jest sprawa poważna. To jest sprawa polityczna. To jest sprawa odpowiedzialności polskich ugrupowań politycznych. To wreszcie sprawa polskich relacji z Unią Europejską – zwracał uwagę prezydencki minister.

Szrot podkreślił, że obawy Solidarnej Polski są znane. – Oni mówią o paraliżu systemu sprawiedliwości wskutek zastosowania mechanizmu przewidzianego testem bezstronności – tłumaczył. Podkreślił jednocześnie, że Prawo i Sprawiedliwość jest "diametralnie innego zdania". – System zawiera instrumenty, które będą pozwalały ograniczać liczbę tych spraw, i te argumenty prezentowaliśmy Solidarnej Polsce – mówił polityk.

"Liczymy na odpowiedzialność"

Szef Kancelarii Prezydenta wyraził przekonanie, że projekt zaproponowany przez Andrzeja Dudę zostanie przyjęty. – Rozmowy z Solidarną Polską to nie są jedyne rozmowy, które prowadzimy w imieniu pana prezydenta. Przede wszystkim rozmawiamy z największą partią w Sejmie, czyli z PiS – ocenił.

Minister zaznaczył, że "liczy na odpowiedzialność". – Liczę na to, że wszystkie partie w parlamencie, również koalicja Zjednoczonej Prawicy, również opozycja będą się kierowały interesem Polski i kompromisem, a jest to inna nazwa tego przedłożenia, które przedstawi prezydent – podsumował Paweł Szrot.

