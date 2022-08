"Jaka tu zabawa jest toczona". Ozdoba krytykuje opozycję

O tym, że w próbkach wody z Odry wykryto rtęć, niemieckie media pisały już w czwartek. Doniesieniom tym zaprzecza polska strona. Oficjalnie nie potwierdził ich też dotąd żaden niemiecki urząd.

Tymczasem marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Polak z Platformy Obywatelskiej zamieściła w mediach społecznościowych wpis, w którym – powołując się na bezpośrednią rozmowę z ministrem rolnictwa, klimatu i środowiska Kraju Związkowego Brandenburgia Axelem Vogelem– napisała, że "stężenie rtęci w Odrze było tak wysokie, że nie można było określić skali". Później polityk powtórzyła twierdzenia o rtęci na antenie TVN24.

Sam niemiecki polityk zaprzeczył, że wypowiedział takie słowa.

Ozdoba: Celowa manipulacja

Zdaniem Jacka Ozdoby, wiceministra klimatu i środowiska, wypowiedź Polak to celowa manipulacja. Polityk przypomniał, że słowa polityk PO "w jednej ze stacji komercyjnych" wywołały medialną panikę. Dodał jednak, że państwo "nie jest podatne na tego typu fake newsy, bo jesteśmy przyzwyczajeni już do tego i musimy tu zachowywać spokój".

– Osobiście poleciłem zachowanie spokoju wszystkim podległym służbom, żeby się uspokoić, jeżeli chodzi o tą zawartość rtęci, ale no to pokazuje jaka tu zabawa jest toczona – stwierdził Ozdoba na antenie Polskiego Radia 24.

–Jeżeli ktoś rozpowszechnia takie nieprawdziwe informacje, jeszcze dzisiaj dalej widzę, że pani marszałek idzie w to kłamstwo i nie chce się z niego wycofać, to świadczy o pewnym niedouczeniu, celowej manipulacji – dodał.

Krytyka PO

W dalszej części rozmowy wiceminister skupił się na krytyce Platformy Obywatelskiej w związku z katastrofą ekologiczną na Odrze. Ozdoba stwierdził, że wprowadzenie do debaty publicznej informacji o rtęci to "celowa robota", której źródłami są, według słów wiceministra, albo "głupota marszałek Polak" albo "celowa dezinformacja, na co wskazuje wypowiedzi premiera Donalda Tuska".

– Proszę sobie wyobrazić, że były premier kraju, człowiek który odpowiadał za nasze bezpieczeństwo, człowiek który wydaje się być rozumnym nagle mówi, porównuje partię polityczną do rtęci, że ktoś jest mordercą, że porównuje sytuację, czy nawiązuje, wywołuje panikę. Czy on naprawdę chce doprowadzić do sytuacji katastrofalnej? – pytał Ozdoba.

Wiceminister klimatu i środowiska stwierdził także, że oczekuje, iż podczas posiedzenia komisji sejmowej "Platforma Obywatelska wyjaśni czy też przestawi konkretnie przyczynę, dlaczego poinformowano społeczeństwo o tak znacznym przekroczeniu, że skali nie było".

– Gdyby skali nie było szanowni państwo, mielibyśmy katastrofę. A wiemy, że w rybach w wodzie na wysokości województwa zachodniopomorskiego, opolskiego, lubuskiego wykluczono rtęć – dodał Ozdoba.

