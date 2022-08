"Sort węglowy". Poseł partii Razem o projekcie ustawy ws. dopłat do źródeł ciepła

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk z partii Razem uważa, że jeśli tzw. dodatek grzewczy nie zostanie szybko uchwalony, to rodziny nie zdążą się przygotować na zimę.

22 lipca większość sejmowa opowiedziała się za przyjęciem ustawy o dodatku węglowym. Ustawa wprowadzi wypłatę 3 tys. zł. z budżetu państwa dla gospodarstw ogrzewających swoje domy węglem. W teorii każda rodzina będzie miała prawo kupić 3 tony węgla za 996,60 zł za tonę.

Platforma Obywatelska i Lewica domagały się, aby świadczenie objęło nie tylko korzystających z węgla, ale … wszystkich. Od początku całego zamieszania Lewica forsuje koncepcję „dodatku grzewczego”.

Tymczasem rząd przyjął założenia projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, rozszerzającej rekompensaty z podatków. Projekt będzie przedmiotem prac rządu w najbliższy wtorek.

Dziemianowicz-Bąk: Sort węglowy i pozostali

Lewica nie rezygnuje z rozszerzenia rządowych dopłat. We wtorek Agnieszka Dziemianowicz-Bąk z partii Razem przekonywała na antenie Polsat News, że "trzeba skończyć z podziałem na sort węglowy i pozostałych".

Pytana o to, co powinno być w ustawie, żeby jej ugrupowanie zdecydowało się ją bez problemu poprzeć parlamentarzystka odparła, że powinna to być ustawa, w której "raz na zawsze powinno się zakończyć niesprawiedliwe dzielenie Polek i Polaków".

– Powinno skończyć się niesprawiedliwe dzielenie na sort węglowy, któremu należy się wsparcie i na sort energetyczny, gazowy, pelletowy, olejowy. Jest to po prostu niesprawiedliwe, że władza PiS zdecydowała się wesprzeć te rodziny, które ogrzewają swoje gospodarstwa domowe węglem, bez względu na to jakie maja dochody, czy one są wysokie czy niskie, a cała resztę Polaków zostawiła z niczym na zimną jesień i zimę – oceniła Dziemianowicz-Bąk.

– Nasza propozycja, którą zgłaszaliśmy już, gdy w Sejmie, kiedy procedowany był dodatek węglowy zakłada wsparcie finansowe dla wszystkich rodzin w których dochód na jedną osobę nie przekracza 4 tys., zł netto. Bo to tez nie chodzi o to, żeby państwo z budżetu wspierało osoby bardzo dobrze sytuowane dla których nawet znaczny wzrost rachunków problemem nie jest – powiedziała polityk, dodając, że ważne jest, kiedy ustawa wejdzie w życie.

