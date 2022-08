Kosiniak-Kamysz chce referendum ws. zabijania dzieci nienarodzonych

W organizowanym przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego Campusie Polska udział bierze m.in. lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

W trakcie debaty właśnie z Trzaskowskim lider ludowców zabrał głos ws. zabijania dzieci nienarodzonych. Jak tłumaczył Kosiniak-Kamysz, popiera on pomysł przeprowadzenia referendum w tej sprawie.

– Jeśli chodzi o sprawy referendum. Ja uważam, że mądrzejsze jest czasem zapytać szerszego grona, niż zdawać się na głos 460 posłów, w tym większości mężczyzn – mówił polityk.

– Ja w sprawie praw kobiet na przykład uważam, że lepiej jak zdecyduje większa grupa kobiet niż około 150 posłanek, bo one same nie osiągną w żadnej sprawie większości nawet jakby się połączyły ze wszystkich formacji politycznych razem, co nie jest możliwe – tłumaczył lider PSL.

Kosiniak-Kamysz o trzech pytaniach ws. aborcji

Kosiniak-Kamysz opowiedziała się także za przywróceniem "kompromisu" aborcyjnego, sprzed decyzji Trybunału Konstytucyjnego z 2020 r. Przypomnijmy, że 22 października 2020 r., Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok ws. przepisów o dopuszczalności tzw. aborcji eugenicznej. Trybunał orzekł, że przerywanie ciąży ze względu na podejrzenie ciężkiej choroby lub upośledzenia płodu jest niezgodne z ustawą zasadniczą. Wyrok został opublikowany w Dzienniku Ustaw. Wywołało to natychmiastową reakcję środowisk lewicowych i feministycznych, które wyszły na ulice.

– Ja na pewno w sprawie aborcji przywróciłbym szybko to, co było przed wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego i taką ustawę złożyliśmy i to jest rzecz, która jest możliwa do zrobienia, w tym parlamencie trzeba o nią walczyć – mówił polityk.

– Drugi to byłby wybór trzech pytań, które można w tej sprawie zadać – czy jesteś za usuwaniem ciąży do 12. tygodnia, czy jesteś za zakazem całkowitym, bo przecież takie poglądy też są, czy jesteś za powrotem do kompromisu sprzed wyroku Trybunału Konstytucyjnego – tłumaczył Kosiniak-Kamysz.

