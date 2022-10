"Zwiększenie ryzyka głodu". Żaryn o wycofaniu się Rosji z "umowy zbożowej"

"Rosja po raz kolejny eskaluje sytuację w Europie i na świecie. Decyzja o wycofaniu 'umowy zbożowej' to celowe działanie, mające na celu zwiększenie kryzysu żywnościowego na świecie. Oznacza to zwiększenie ryzyka głodu i ubóstwa, ale także uderzenie w gospodarkę Ukrainy. Kolejny raz Rosja pokazuje, że będzie wykorzystywać różnego rodzaju metody, by zwiększać chaos i destabilizować świat. Nie bez znaczenia jest również to, że Rosja decyzję o wycofaniu się z 'umowy zbożowej' wiąże z oskarżeniami przeciwko Ukrainie oraz Wielkiej Brytanii dotyczącymi rzekomego terroryzmu prowadzonego wspólnie przez Ukrainę i stronę brytyjską" – wskazał na Twitterze Pełnomocnik Rządu ds. Bezpieczeństwa Przestrzeni Informacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Żaryn zaznacza, że Kreml systematycznie podejmuje próby zafałszowania obrazu trwającej agresji na Ukrainie. "To kolejna już próba fałszowania prawdy o wojnie Rosji przeciwko Ukrainie oraz ukazywania Rosji jako rzekomej ofiary terroryzmu i agresji Zachodu. Mamy także do czynienia z próbą testowania nowych władz brytyjskich. Kreml może próbować wywołać kryzys wokół Wielkiej Brytanii. Doniesienia o atakach hakerskich na Liz Truss, oskarżenia o terroryzm na Morzu Czarnym oraz użycie ich jako pretekstu do zakończenia 'umowy zbożowej' to rodzaj presji na Wielką Brytanię i próby rozbijania jedności Zachodu" – ocenia sekretarz stanu w KPRM.

Konieczna jedność Zachodu

Stanisław Żaryn podkreśla, że "w tej sytuacji Zachód musi pokazać swoją jedność i kontynuować działania zmierzające do powstrzymania Rosji w wojnie przeciwko Ukrainie".

"Moskwa pokazuje, że chce eskalować sytuację i będzie kontynuowała brutalną wojnę przeciwko UA, a także wojnę hybrydową przeciwko Zachodowi. Potrzebny jest jasny sygnał Zachodu. Musimy nadal wspierać Ukrainę oraz powstrzymywać rosyjski atak, a także neutralizować zagrożenia dla krajów Sojuszu. Zjednoczone kraje NATO mogą skutecznie przeciwdziałać Rosji. Takiej presji w dłuższej perspektywie Rosja nie wytrzyma" – podsumował Pełnomocnik Rządu ds. Bezpieczeństwa Przestrzeni Informacyjnej RP.

