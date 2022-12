"Powinna być opcja zerowa". PO wraca z projektem likwidacji TVP Info

W połowie czerwca ubiegłego roku Platforma Obywatelska rozpoczęła zbieranie podpisów pod projektem ustawy likwidującej stację TVP Info oraz abonament RTV.

– TVP musi funkcjonować i pełnić swoją rolę edukacyjną oraz informacyjną. Odbudowa wiarygodność TVP Info jest natomiast według mnie niemożliwa – oceniał w jednym z wywiadów Rafał Trzaskowski, wiceszef Platformy. Według niego "TVP Info narobiło już tyle szkód, że powinno być zlikwidowane, by nie kusić już żadnych populistów".

Ostatecznie udało się zebrać 110 tysięcy podpisów. Jednak przez ponad rok z projektem nie działo się nic. Politycy PO pytani o tę kwestię nabierali wody w usta.

Tymczasem w piątek Rafał Trzaskowski zwołał konferencję prasową, na której poinformował, że projekt likwidacji TVP Info oraz abonamentu wreszcie został złożony do marszałek Sejmu.

– Media państwowe pod rządami PiS dawno przestały być państwowe, dawno przestały niestety dbać o interes do rzetelnej informacji no i oczywiście nie sposób nazwać tych mediów, dzisiaj mediami publicznymi – powiedział prezydent Warszawy.

Trzaskowski: TVP powinno zostać zlikwidowane

Podczas konferencji polityk PO mówił o "opcji zerowej" dla krytykowanego przez siebie kanału i porównywał TVP Info z "Dziennikiem Telewizyjnym" - programem przedstawiającym w czasach PRL reżimową propagandę. W zamian Trzaskowski proponuje stworzenie zupełnie nowego kanału informacyjnego, który będzie "oddany pod kontrolę społeczną".

– Mówimy to jako opozycja, ja mówię to jako wiceprzewodniczący PO, który wspiera ten projekt obywatelski, ale mówimy to również w imieniu wszystkich tych, którzy ofiarami tej propagandy, tego szczucia. W imieniu kobiet podczas strajków kobiet, w imieniu nauczycieli, w imieniu lekarzy rezydentów, w imieniu osób społeczności LGBT, w imieniu wszystkich tych, którzy byli atakowani, odczłowieczani, stygmatyzowani – powiedział wiceszef PO.

