Trzecia kadencja dla PiS? Wymowne słowa Kaczyńskiego

Prezes Prawa i Sprawiedliwości udzielił wywiadu dla "Gazety Polskiej", którego fragmenty opublikowano już dziś. Kaczyński mówił w nim o szansach jego partii na wygranie trzecich z rzędu wyborów parlamentarnych. Jego zdaniem, są na to duże szanse, o ile uda się przezwyciężyć nieoczekiwane trudność w łonie partii.

Brak wiary w zwycięstwo

Jak powiedział Kaczyński, "największym wyzwaniem", z którym musi zmierzyć się jego partia jest "brak wiary części naszego środowiska w zwycięstwo i utrzymanie rządów". Taka postawa opiera się, zdaniem prezesa PiS, na "irracjonalnej przesłance", za rozpropagowanie której są odpowiedzialne media w Polsce. O co dokładnie chodzi?

– Z jakiegoś powodu część ludzi uwierzyła, że w Polsce nie da się utrzymać władzy przez dłużej niż dwie kadencje. Dała sobie wmówić taki absurdalny i bardzo szkodliwy dla nas przekaz, a on nie ma żadnego potwierdzenia w historii Europy – wyjaśnił prezes PiS, dodając, że w Europie można znaleźć wiele przykładów na to, że poszczególnie partie rządziły wiele kadencji.

– Jakaś grupa ludzi dała sobie wmówić, że to się nie może udać – uważa Kaczyński. Jego zdaniem, "taki negatywny przekaz suflują nam media".

PiS bez samodzielnych rządów

Według zdecydowanej większości sondaży, Prawo i Sprawiedliwość wygrałoby najbliższe wybory parlamentarne. Problem dla partii Jarosława Kaczyńskiego polega na tym, że nie mogłaby ona liczyć na samodzielne rządy.

Tak wynika m.in. z najnowszego sondażu dla DoRzeczy.pl. Obóz rządzący otrzymał w nim 35,3 proc. głosów. To mniej o 0,4 pkt. proc. w porównaniu do naszego ostatniego sondażu z listopada. W przeliczeniu na sejmowe mandaty taki wynik dałby PiS 203 posłów, co oznacza konieczność wejścia w koalicję, aby móc utworzyć stabilny rząd.

