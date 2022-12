Biden: Rozumiemy, że walka Ukrainy jest częścią czegoś większego

W środę przed godz. 23:00 czasu polskiego w Waszyngtonie odbyła się konferencja prasowa po spotkaniu prezydentów Ukrainy i USA.

Wizyta ukraińskiego prezydenta w Stanach Zjednoczonych była pierwszą zagraniczną podróżą polityka od 24 lutego 2022 roku, czyli od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji militarnej. Wiadomość o spotkaniu prezydentów była przez długi czas utrzymywana w ścisłej tajemnicy ze względów bezpieczeństwa.

Prezydent USA: Naród ukraiński nie zostanie sam

W trakcie swojego przemówienia prezydent zapewnił, że USA udzielają pomocy Ukrainie bez względu na wewnętrzne podziały polityczne. – Zarówno Demokraci, jak i Republikanie chcą pomagać Ukrainie, zagwarantować wsparcie, ponieważ rozumiemy, że walka Ukrainy jest częścią czegoś większego – mówił

Prezydent Biden wyraził zadowolenie, że może porozmawiać z Zełenskim twarzą w twarz. Przypomniał, że do tej pory rozmawiali wielokrotnie telefonicznie. – To niezwykle istotne, bo przywództwo w czasie tak trudnego kryzysu wymaga inspiracji. Wołodymyr Zełenski inspiruje nas i cały świat. Wizyty ma miejsce w czasie, kiedy Putin eskaluje swoje ataki, ostrzeliwuje szkoły, szpitale. To straszne. Oczekujemy na rozpoczęcie nowego roku i ważne jest, by ludzie w Ameryce dowiedzieli się, co jest potrzebne, abyśmy w 2023 r. mogli pokazać swoją solidarność – powiedział. Biden zwrócił się do Ukraińców, zapewniając, że naród ukraiński nie jest i nigdy nie pozostanie sam.

Biden zapewnił, że USA będą dbać o to, by Rosja odpowiedziała za swoje czyny. – Naród amerykański jest i będzie z wami tak długo, jak będziecie tego potrzebować. To co robicie, to coś wielkiego. Nie tylko dla Ukrainy, ale dla całego świata – podkreślił. – Ukraina za każdym razem pokazuje Rosji, że nie spełni jej żądań i oczekiwań. Pan Zełenski powiedział, że jest otwarty na sprawiedliwy pokój. Stany Zjednoczone zadbają o to, żeby naród ukraiński mógł nadal mężnie stawiać czoła rosyjskiemu agresorowi – powiedział Biden.

Biden: Nowy pakiet pomocy

Biden przypomniał, że Stany Zjednoczone udzielą Ukrainie dodatkowej pomocy wojskowej w wysokości 1,85 mld dolarów.

Środki te zostaną przeznaczone m.in. na kolejne zakupy amunicji, ale przede wszystkim na baterie systemu obrony przeciwrakietowej Patriot oraz na wyszkolenie ukraińskiej kadry, która będzie obsługiwała ten sprzęt. - Wyszkolenie Ukraińców z obsługi Patriotów zajmie trochę czasu, ale jest częścią wzmacniania obrony powietrznej Ukrainy - podkreślił. – Dziś zobowiązujemy się do przekazania 374 mln dolarów na pomoc humanitarną dla 1,5 mln Ukraińców – dodał.

