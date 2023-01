Ziobro o słowach Morawieckiego: Fundamentalnie się różnimy

Przemoc, niszczenie kościołów, opluwanie świętości, deprawowanie dzieci… Tęczowa flaga to symbol nietolerancji i agresji – napisał na Twitterze minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

W tej sprawie Solidarna Polska fundamentalnie różni się od Mateusza Morawieckiego i Prawa i Sprawiedliwości. Nigdy nie będzie naszej zgody na "artystyczne promocje" LGBT w Telewizji Polskiej – dodał lider Solidarnej Polski.

Zdecydowana wypowiedź Ziobry to reakcja na stanowisko szefa rządu ws. tęczowych opasek, noszonych przez artystów podczas Sylwestra TVP.

Spór na linii Morawiecki-Ziobro

Chodzi o występ zespołu Black Eyed Peas podczas "Sylwestra Marzeń" TVP w Zakopanem. Muzycy pojawili się na scenie w opasach LGBT na ramionach, co wywołało lawinę komentarzy.

Minister sprawiedliwości i lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro szybko skomentował sytuację tłumacząc, że jest zaskoczony działaniami TVP, która pozwoliła na promocję LGBT. Stwierdził też, że tęcza nie jest symbolem miłości i tolerancji, lecz "opresji".

W poniedziałek o tęczowe opaski Black Eyed Peas i wypowiedź Ziobry zapytany premier Mateusz Morawiecki. – My naprawdę nie jesteśmy za tym, żeby ograniczać jakąkolwiek ekspresję artystyczną zespołów, które wykonują swój program i tyle mam do powiedzenia w tej sprawie – oświadczył szef rządu.

– My w oczywisty sposób dbamy o rodzinę i o to, aby wszystkie wartości bliskie sercom ogromnej większości Polaków były pielęgnowane, ale też jesteśmy bardzo tolerancyjni dla wszystkich, także w tym przypadku – tłumaczył Morawiecki.

– Jeżeli ten zespół, który jednocześnie też bardzo podziękował Polsce za wsparcie dla Ukrainy i te słowa też poszły w świat, zrobił to, co zrobił, to my jesteśmy partią pełną tolerancji, zrozumienia dla różnych środowisk. Na pewno nie będziemy cenzurowali w najmniejszym stopniu ekspresji artystycznej – podkreślił premier.

