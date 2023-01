Prezydent USA potwierdza: Planuję podróż do Polski

"Prezydent Joe Biden mówi, że planuje podróż do Polski. »Będę jechał do Polski, ale jeszcze nie wiem kiedy« – mówi w odpowiedzi na moje pytanie czy rozważa podróż do Polski w lutym" – podał na Twitterze korespondent Polskiego Radia w Waszyngtonie Marek Wałkuski.

Przypomnijmy, że w ostatni piątek media informowały, iż strona amerykańska skontaktowała się z Warszawą w sprawie możliwej wizyty Joe Bidena w Polsce. Prezydent Stanów Zjednoczonych miałby przylecieć do naszego kraju w 1. rocznicę inwazji Rosji na Ukrainę – 24 lutego.

Wiadomość na temat wizyty potwierdziły trzy źródła z administracji prezydenta USA. Zgodnie z doniesieniami, poprzez podróż do Europy Biden chciałby wyrazić wsparcie dla Kijowa oraz zwrócić uwagę na odwagę i wytrwałość Ukraińców w walce z wojskami rosyjskimi.

Mąż wiceprezydent USA w Polsce

W ostatnich dniach w Polsce przebywał Douglas Emhoff. Mąż wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Kamali Harris odwiedził w sobotę centrum UNHCR, czyli Punkt Informacji dla Obcokrajowców w Krakowie. "Drugi dżentelmen USA" jest wysłannikiem amerykańskiej administracji w zakresie zwalczania antysemityzmu na świecie i wspierania pamięci o Holokauście. W piątek Douglas Emhoff wziął udział w uroczystościach 78. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz, zaś w sobotę uczestniczył w debacie organizowanej przez Muzeum "Galicja" w Krakowie. Towarzyszył mu między innymi ambasador USA w Polsce Marek Brzezinski.

– Przyrzekam, że będziemy kontynuować wsparcie dla Ukraińców – zapewnił mąż wiceprezydent Stanów Zjednoczonych podczas swojego wystąpienia. – Chcę, żebyście wiedziały, że USA robią, co mogą, aby wspierać Ukraińców – zwrócił się do kobiet, które wzięły udział w spotkaniu. Emhoff podkreślił znaczenie wsparcia dla walczącej z Rosją Ukrainy ze strony polskiego narodu. Jak stwierdził, Polacy "otworzyli swoje serca". – Zapewniam o wsparciu USA dla polskiego rządu oraz dla UNHCR w wysiłkach czynionych na rzecz poprawy sytuacji Ukraińców – mówił.

Prezydent Biden zabrał głos ws. F-16

Podczas poniedziałkowego spotkania z dziennikarzami prezydent Joe Biden powiedział również, że USA nie przekażą Ukrainie samolotów F-16. Według wcześniejszych relacji medialnych, amerykańska administracja obawia się, iż wysłanie zaawansowanej broni mogłoby być odebrane przez Rosję jako eskalacja konfliktu, co skłoniłoby Władimira Putina nawet do użycia broni jądrowej.

Media przypominają, że gdy już na samym początku wojny Polska zaoferowała przekazanie Ukrainie swoich myśliwców MiG-29 pod warunkiem, że Stany Zjednoczone dostarczą nam w zamian samoloty F-16 w celu uzupełnienia stanu Sił Powietrznych RP, to Biały Dom w Waszyngtonie uznał, iż doprowadzi to do eskalacji i na początku marca 2022 roku zrezygnował z tego pomysłu.

