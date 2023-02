Macierewicz ostrzega: Rosja naprawdę się do tego przygotowuje

– Rosja naprawdę przygotowuje się do zniszczenia całej Ukrainy, do tego nie ma wątpliwości. Zachód musi to wziąć pod uwagę. Tylko USA są gotowe jednoznacznie przeciwstawiać się, Europa Zachodnia w tej sprawie jest otwarta na presję rosyjską – mówił Antoni Macierewicz w „Sygnałach dnia” PR1.

Jednocześnie, dopytywany o stan rosyjskiej armii i czy Putin da radę zmobilizować do pół miliona żołnierzy, Macierewicz stwierdził, że nie sądzi, żeby "akurat tak wielka liczba wojska rosyjskiego mogła być gotowa do walki już teraz".

Zaznaczył jednak, że generalnie ofensywa jest prawdopodobna. Zwrócił jednocześnie uwagę, że informacje, które docierają, które są przekazywane pełnią funkcję negocjacji, które już odbywają się z Zachodem.

Dopytywany o ewentualną Joe Bidena w Polsce, Macierewicz podkreśla, że byłaby to wizyta, której celem miałoby być wzmocnienie Europy Środkowej jako "punktu odniesienia, który będzie decydował o obronie Europy".

Inwazja Rosji na Ukrainę. Co się dzieje na froncie?

Siły Zbrojne Ukrainy mogą zostać zmuszone do wycofania się z Bachmutu. Amerykanie radzą Ukraińcom, by poczekali na dostawę nowej broni.

Według Ośrodka Studiów Wschodnich, Bachmut, wraz z miejscowościami na północ i południowy zachód od miasta, pozostaje rejonem najcięższych walk. Siły ukraińskie odparły kolejne ataki na Iwaniwśke na drodze z Bachmutu do Konstantynówki, lecz nie mogą jej swobodnie wykorzystywać jako szlaku zaopatrzeniowego.

"Rosjanie mieli także bezskutecznie ponawiać natarcia na południe i wschód od Siewierska. Walki trwają po obu stronach drogi łączącej go z Bachmutem, w rejonie Awdijiwki i w łuku na zachód od Doniecka" – podaje OSW w raporcie podsumowującym 340. dzień wojny.

