Kongres OdNowy RP. Premier: Boże, broń nas od syndromu "świętej Katarzyny"

W sobotę stowarzyszenie OdNowa Rzeczypospolitej Polskiej zorganizowało kongres programowy. Wydarzenie odbyło się w hotelu Hilton Warsaw City w Warszawie.

W spotkaniu wzięło udział około 700 delegatów z całego kraju, a także goście specjalni, tacy jak premier Mateusz Morawiecki czy wicepremier Mariusz Błaszczak.

Rola OdNowy RP w obozie Zjednoczonej Prawicy

Kongres rozpoczął się od przemówienia lidera OdNowy RP – Marcina Ociepy. – OdNowa, jako koalicjant Prawa i Sprawiedliwości, konsekwentnie wzmacnia Zjednoczoną Prawicę o inicjatywy skupione wokół czterech priorytetów: bezpieczeństwa, samorządności, przedsiębiorczości oraz młodego pokolenia – powiedział wiceminister obrony narodowej. – Jako część Zjednoczonej Prawicy, chcemy wzmacniać polską politykę zagraniczną poprzez uczynienie jej w jeszcze większym stopniu globalną, bałtycką i publiczną – dodał.

Następnie głos zabrał premier Mateusz Morawiecki, który zwrócił uwagę na rolę OdNowy RP w ramach obozu władzy. – OdNowa RP to bardzo dobra nazwa dla stowarzyszenia, które wchodzi w skład Zjednoczonej Prawicy – obozu, który podjął się odbudowy naszego kraju. Dlatego wspólnie musimy patrzeć w przyszłość, tworzyć plany i strategie odbudowy Polski. To, co udało nam się zrealizować w tym momencie, to jedynie fundament tego, co możemy zrobić wspólnie – mówił.

twitter

Syndrom "świętej Katarzyny". "Broń nas, Boże"

Podczas wystąpienia szef rządu apelował o współpracę przed tegorocznymi wyborami parlamentarnymi. – Boże, broń nas od syndromu "świętej Katarzyny" z lat 90., który był prostą drogą do anihilacji polskiego obozu patriotycznego. Dzisiaj stanowimy jedność i ta jedność jest podstawą naszej polityki – stwierdził Morawiecki.

Tym samym premier nawiązał do Konwentu świętej Katarzyny, czyli koalicji prawicowych formacji politycznych z 1994 roku.

Czytaj też:

Morawiecki: Pokazaliśmy, że Polska może nie mieć żadnego panaCzytaj też:

Premier: Deputinizacja to warunek konieczny