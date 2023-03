"To drugi zamach na papieża"

Sejmowa komisja kultury i środków w czwartek zajęła się dwoma uchwałami w sprawie Jana Pawła II. Uchwały zaproponowane przez PSL i PiS to odpowiedź na ostatnie ataki na papieża.

W ostatnim czasie lewicowo-liberalne media przypuściły kolejny już atak na św. Jana Pawła II. Papież jest oskarżany o to, że zarówno jako Ojciec Święty, jak i jeszcze jako metropolita krakowski miał rzekomo tuszować sprawy molestowania nieletnich w Kościele i być pobłażliwym wobec pedofilów w sutannach.

Taki zarzut pod adresem Jana Pawła II postawił w wyemitowanym na antenie TVN 24 reportażu "Franciszkańska 3" dziennikarz Marcin Gutowski.

Apel Kowala, emocjonalne odpowiedź Glińskiego

Na początku obrad poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Kowal zaapelował do inicjatorów przyjęcia uchwał o wyłączenie postaci Jana Pawła II z dyskusji politycznej.

– Jego nauczanie w sprawie demokracji, jedności europejskiej jest ważne dla wielu Polaków. Jan Paweł II nie chciałby być broniony przez Radio Szczecin czy TVP – mówił Kowal, nawiązując do medialnej burzy wywołanej informacją o śmierci syna posłanki PO Magdaleny Filiks.

W odpowiedzi wicepremier i minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, określił słowa polityka PO jako "skandal", podkreślając, że "atak na Jana Pawła II jest agresywny i niszczy wspólnotę narodową".

– W przestrzeni publicznej pojawiła się nowa sytuacja. I to nie tylko w jednej komercyjnej stacji, ale od pewnego czasu widzimy wyraźnie próbę z jednej strony zniszczenia debaty publicznej w Polsce i w ogóle, polskiej wspólnoty, ale także poprzez odmienienie podstawowych zasad, na których oparta jest polska wspólnota – tłumaczył Gliński, nawiązując do reportażu wyemitowanego przez TVN24.

Zieliński o "zamachu na papieża"

W odpowiedzi na ataki ze strony polityków Lewicy oraz propozycję PSL, aby "upamiętnić", a nie bronić papieża poseł PiS Jarosław Zieliński zarzucił natomiast liderowi ludowców Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi działanie pod presją opinii publicznej. – Dziś mamy drugi zamach na Jana Pawła II – dodał Zieliński.

Lider PSL prezentując projekt uchwały ws. Jana Pawła II stwierdził bowiem, że "upamiętnienie jest potwierdzeniem i swojego rodzaju obroną. Bo pamięć i tożsamość jest silniejsza niż jeden akt związany z obroną". – To jest stanie przy wartościach. My przy wartościach Jana Pawła II stoimy i stać chcemy. To jest bardzo ważne, nie rozbić tego, co nas łączy – uzasadniał Kosiniak-Kamysz.

– Nie wierzę w ubeckie akta tak wobec Jana Pawła II, jak i wobec Lecha Wałęsy. Gdyby nie jego wystąpienie "Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej" nie byłoby nas w Unii Europejskiej – dodał lider PSL.

Czytaj też:

Scheuring-Wielgus atakuje Jana Pawła II. "Współodpowiedzialny za krzywdy"Czytaj też:

Przewodniczący Episkopatu: Wzywam, by nie niszczyć dziedzictwa Jana Pawła II