Prezydent szefem międzynarodowej organizacji? Gorzka ocena Polaków

Kadencja prezydenta Andrzeja Dudy kończy się w 2025 roku. Byli prezydenci są często brani pod uwagę jako kandydaci na stanowiska w międzynarodowych organizacjach, takich jak NATO, ONZ czy Unia Europejska. Niedawno media spekulowały, że Aleksander Kwaśniewski mógłby objąć stanowisko sekretarza generalnego Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Czy na podobną funkcję mógłby liczyć Andrzej Duda? Media donoszą, że prezydent chętnie widziałby się na prestiżowym, międzynarodowym stanowisku po zakończeniu kadencji w Pałacu Prezydenckim. Co o takich planach myślą jednak Polacy?

Polacy ocenili Dudę

United Surveys na zlecenie Wirtualnej Polski zapytało Polaków czy "Andrzej Duda jest odpowiednią osobą, by po zakończeniu II kadencji w roli prezydenta mógł reprezentować Polskę w dużej instytucji międzynarodowej, np. w NATO lub UE".

Wyniki nie mogą być dla prezydenta satysfakcjonujące. O ile bowiem 43,5 proc. respondentów odpowiedziało pozytywnie na tak postawione pytanie, o tyle większy odsetek ankietowanych nie widzi Andrzeja Dudy na żadnym z międzynarodowych stanowisk. Swoją negatywną ocenę wystawiło prezydentowi 49,4 proc. biorących udział w badaniu.

Odpowiedzi "nie wiem/trudno powiedzieć" udzieliło 7,1 proc. badanych.

Sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski został przeprowadzony 3-5 marca 2023 roku metodą CAWI i CATI (50/50) na próbie 1000 osób.

Prezydent wspiera Ukrainę

Obecnie prezydent Andrzej Duda aktywnie wspiera Ukrainę na arenie międzynarodowej. W ubiegłym tygodniu polski przywódca poinformował o gotowości do przekazania ukraińskiej armii myśliwców odrzutowych pozostających na wyposażeniu Wojska Polskiego.

Jak powiedział polski prezydent w rozmowie z CNN, "ta pozostała część MiG-ów-29, które mamy w Polsce i które służą teraz w naszych siłach powietrznych - jesteśmy gotowi, by dostarczyć te samoloty i jestem pewien, że Ukraina byłaby gotowa, by natychmiast ich użyć". Andrzej Duda podkreślił także, że szkolenie ukraińskich pilotów do obsługi myśliwców F-16 jest "konieczne”.

Czytaj też:

Prezydent: Karabiny Grot to jeden z naszych hitów eksportowychCzytaj też:

Sąsiad Polski też wyśle myśliwce MiG-29 na Ukrainę