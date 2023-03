Bosak: Zadłużenie jest większe, niż kiedykolwiek w historii

DoRzeczy.pl: Minister finansów Magdalena Reczkowska zapewnia, że polskiemu systemowi bankowemu nie grozi zachwianie stabilności. Czy taka deklaracja pana uspokaja?

Krzysztof Bosak: To jest typowe urzędowe gadanie. Minister finansów zawsze będzie uspokajać, bo co innego może mówić i zrobić? Natomiast, jak jest naprawdę, to możemy się dowiedzieć od niezależnych analityków i komentatorów sektora finansowego.

To może uspokajają pana dane i słowa premiera, który niedawno chwalił się mniejszym niż szacowano deficytem?

W tej chwili analizowanie samego deficytu jest kompletnie bez sensu. Rząd Mateusza Morawieckiego doprowadził do rozproszenia budżetu państwa na sam budżet oraz szereg funduszy pozabudżetowych, gdzie często jest poukrywany dług publiczny. Dziś zadłużenie jest większe, niż kiedykolwiek w historii. Mamy wręcz największy dług w liczbach bezwzględnych oraz wysoki w stosunku do PKB, choć nieosiągające progów konstytucyjnych.

Premier jednak się chwali. Nie ma czym?

Jest to sztuczne kreowanie newsów. Takie tam wyliczania, przewidywania. Przecież przewidywalne zadłużenie wpisuje się do ustawy budżetowej biorąc dane z powietrza. Jeśli zakładana była inna, niższa inflacja, to wiadomo, że zadłużenie będzie mniejsze, bowiem wszystko podrożało, a ludzie płacą większe podatki. Osobiście nie oceniam tej sytuacji jako dobrej i korzystnej.

Czytaj też:

1000+ zamiast 500+? Minister finansów rozwiewa wątpliwościCzytaj też:

Morawiecki mówił o spadku inflacji. Wskazał bliski termin