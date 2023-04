Zełenski: Innej drogi nie ma i nie będzie

Prezydent Ukrainy podkreślił, że militarne zwycięstwo to jedyny sposób na powstrzymanie rosyjskiego terroru i przywrócenie bezpieczeństwa. Swoją opinię przekazał w cowieczornym orędziu wideo skierowanym do narodu.

– Dzisiaj rosyjscy terroryści ponownie uderzyli w Kostiantynówkę w obwodzie donieckim w zwykłe dzielnice mieszkaniowe. Sześć osób zginęło podczas tego rosyjskiego ostrzału: trzy kobiety, trzech mężczyzn. Zwykli ludzie ze zwykłego miasta w Donbasie. Moje kondolencje dla krewnych i przyjaciół ofiary. Jedenaście kolejnych osób zostało rannych. Rosja użyła pocisków S-300 – stwierdził Zełenski.

Rosyjski terror

W dalszej części swojego wystąpienia Zełenski przypomniał, że dziś rano rosyjscy żołnierze zaatakowali dzielnicę Konotop w obwodzie sumskim. Rosjanie otworzyli ogień moździerzowy, w wyniku czego zginęło dwóch cywilów.

– To tylko kilka przykładów. Jest tylko jeden sposób na powstrzymanie rosyjskiego terroru i przywrócenie bezpieczeństwa we wszystkich naszych miastach i społecznościach – od obwodu sumskiego po Donbas, od obwodu charkowskiego po chersoński, od obwodu kijowskiego po Jałtę. I jest to militarne zwycięstwo Ukrainy. Innej drogi nie ma i nie będzie – podkreślił ukraiński przywódca.

Zełenski dodał także, że nadejdzie dzień, w którym ostatni okupant albo ucieknie, albo zostanie zabity. – Krym znów będzie wolny i bezpieczny. Ukraina odzyska wszystko – zapewnił.

Aneksja Krymu

Przypomnijmy, że Rosja anektowała Półwysep Krymski w 2014 roku. W drodze sfałszowanego referendum Krym stał się częścią Federacji Rosyjskiej. W odpowiedzi kraje zachodnie wprowadziły antyrosyjskie sankcje. Nie były one jednak wystarczająco dotkliwe, aby skłonić Władimira Putina do zaniechania agresywnej polityki.

Z tego powodu na Zachodzie wielokrotnie mówiło się o niewystarczająco twardej reakcji na okupację Krymu sprzed 9 lat.

