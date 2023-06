Ochrona dzieci przed przemocą. Kampania Ministerstwa Sprawiedliwości i UNICEF

W czwartek na konferencji prasowej w Sejmie głos zabrali wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski oraz szefowa ds. Ochrony Dzieci w Biurze UNICEF ds. Reagowania na Potrzeby Uchodźców w Polsce Milena Harizanova.

Celem kampanii jest edukacja dzieci i dorosłych, by jak najwcześniej rozpoznawać i skutecznie zwalczać przemoc.

– Ochrona dzieci i rodziny jest nadrzędnym celem Ministerstwa Sprawiedliwości. Ostatnie lata przyniosły ogromne zmiany systemu ochrony najmłodszych. Nadrobiliśmy całe dekady prawnych zaniedbań – podkreślił Marcin Romanowski.

Punkt zwrotny

Punktem zwrotnym okazała się ustawa antyprzemocowa z 2020 r. Dzięki niej Polska dołączyła do grona państw o najwyższych standardach ochrony ofiar przemocy domowej, w tym dzieci. Dzięki nowym przepisom, które m.in. wprowadziły nakaz sprawcy przemocy do natychmiastowego opuszczenia mieszkania, ocalono przed przemocą ponad 10 tys. rodzin. W każdej z nich świadkami lub ofiarami przemocy byli najmłodsi.

Za kilka tygodni wejdzie w życie przygotowana w Ministerstwie Sprawiedliwości tzw. ustawa antyprzemocowa 2.0, która rozszerza zakres ochrony ofiar przemocy, w tym dzieci. Sprawcy tej przemocy nie będą mieli wstępu do szkół, ośrodków sportowych czy rekreacyjnych, nie będą mogli nękać dzieci przez telefon czy internet.

Wiceminister Romanowski przypomniał, że w bieżącą, profesjonalną pomoc najmłodszym ofiarom przemocy włącza się Sieć Pomocy Pokrzywdzonym, prowadzona w ramach Funduszu Sprawiedliwości. Ponadto, Ministerstwo Sprawiedliwości wraz z zewnętrznymi ekspertami prowadzi prace nad stworzeniem ogólnopolskiej strategii walki z przestępczością seksualną wobec dzieci, której wynikiem jest Krajowy Plan Działania na rzecz ochrony dzieci przed przestępstwami na tle seksualnym. Ponadto, 12 maja do Sejmu złożony został projekt poselski mający usprawnić system ochrony najmłodszych przed przemocą. Chodzi o wprowadzenie do polskiego prawa m.in. procedury serious case review, tak aby każdy przypadek śmierci lub okrutnego traktowania dziecka został dokładnie przeanalizowany, również pod kątem systemowych zaniedbań. Rozszerzony zostanie też obowiązek regularnych szkoleń z zakresu psychologii oraz komunikacji z dziećmi dla sędziów rodzinnych.

Czytaj też:

"Były bite i maltretowane". Koszmar 12 dzieci w rodzinie zastępczejCzytaj też:

Prokuratura: Znęcali się nad siedmiorgiem dzieci. Anna i Piotr P. usłyszeli zarzuty