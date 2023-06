Morawiecki: Polska jest bezpieczna

W związku z wydarzeniami w Rosji, gdzie doszło do puczu Jewgienija Prigożyna, polskie władze monitorują sytuację, aby zapewnić krajowi bezpieczeństwo. W swoim wpisie na Facebooku premier Morawiecki podziękował żołnierzom oraz służbom za ich pracę w celu ochrony polskich granic. Zapewnił także, że Polska jest bezpieczna, a jej władze pozostają w ścisłym kontakcie z zachodnimi sojusznikami.

Bezpieczna Polska

"Bardzo serdecznie dziękuję za to wszystkim żołnierzom i dowódcom. Przedwczorajsze nocne wydarzenia w Rosji pokazują, że wszystko to, co tam się dzieje, charakteryzuje się wysokim stopniem nieobliczalności. Póki co nie wiemy do końca jakie rzeczywiste powody kryły się za marszem grupy Wagnera, który wczoraj późnym wieczorem zatrzymał się przed Moskwą" – napisał premier.

Morawiecki przypomniał, że wczoraj przeprowadził "liczne konsultacje z naszymi sojusznikami z NATO i Unii Europejskiej", które pokazały, że "jesteśmy w pełnej synchronizacji – zarówno jeśli chodzi o analizę spływających dokumentów, jak również monitoring całej sytuacji i reakcje od strony komunikacyjnej i operacyjnej".

Mur na granicy

Szef rządu spotkał się także z żołnierzami Wojska Polskiego, którzy pełnią służbę przy murze na granicy z Białorusią. Przypomniał, że politycy PO byli przeciwni jego powstaniu.

"Politycy Platformy Obywatelskiej mówili, że nigdy nie powstanie i że nie powinno go być. Biegali tutaj z reklamówkami, robiąc z tego farsę i ośmieszając, a nawet niestety obrażając polski mundur. Wczoraj po raz kolejny mogliśmy przekonać się o tym, jak ważna jest ta 206 kilometrowa zapora" – napisał premier.

"Drodzy mieszkańcy całej Rzeczypospolitej, wierzę, że wszyscy – niezależnie czy mieszkacie w Bogatyni na jej południowo-zachodnim krańcu, czy na północno-wschodniej rubieży chcecie, żeby Polska była bezpieczna, suwerenna i żeby była pewna siłą naszej armii i siłą naszych sojuszy" – podsumował swój wpis Morawiecki.

