Morawiecki: Musimy zadać Tuskowi poważne pytanie, dlaczego na to pozwalał?

– Donald Tusk jedzie do Ustronia. Na miejscu mieszkańców zachowałbym podwyższoną ostrożność. Kto wie, może Tusk robi rekonesans przed kolejną likwidacją albo prywatyzacją? Wobec całej Platformy Obywatelskiej trzeba zachować szczególną ostrożność – powiedział premier na nagraniu opublikowanym na Twitterze w piątek.

Według niego PO "swój prawdziwy plan zasłania różnymi propagandowymi sztuczkami". – Ale to nie powinno nas uśpić. Oni są skrajnie niebezpieczni. Rozbroili naszą armię i jeśli wrócą do władzy, zrobią to ponownie. Gdyby dalej Tusk rządził, gdyby dalej likwidował w tym tempie, dziś Polska byłaby całkowicie bezbronna. Jak wrócą do władzy, nie daj Panie Boże, to wrócą te same zagrożenia. Oni naprawdę są niebezpieczni dla każdej polskiej rodziny – przekonywał.

Morawiecki: Panie Tusk, czas na odpowiedź

– Dziś granica Polski jest granicą wolnego świata. Wszyscy nasi sojusznicy to potwierdzają i nam dziękują. Dopóki u sterów władzy jest rząd Prawa i Sprawiedliwości, Polska jest bezpieczna. Ale musimy zadać Tuskowi poważne pytanie - publicznie, stanowczo i twardo: Dlaczego zgadzał się pan na zbrodnicze zwijanie jednostek Wojska Polskiego? Dlaczego na to pozwalał? Czyj plan pan realizował? Polacy czekają. Czas na odpowiedzi, panie Tusk – powiedział Morawiecki.

Na grafice zamieszczonej w filmie premiera znajduje się informacja, że w czasach rządów PO (2008-2015) zlikwidowano 477 posterunków policji i 629 baz wojskowych, natomiast po przejęciu władzy przez PiS utworzono 163 posterunki policji i 20 nowych baz wojskowych, głównie we wschodniej części Polski.

