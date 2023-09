Kandydatka KO do Sejmu: Jest mi wstyd, że jestem Polką

W internecie pojawiło się nagranie kandydatki Koalicji Obywatelskiej do Sejmu Karoliny Kaczor-Hanuszewicz, w którym obraża wyborców Prawa i Sprawiedliwości. Kobieta mówi także, że wstydzi się tego, że jest Polką. Szokujące wideo stało się źródłem wielu komentarzy.

Atak na wyborców PiS

Na filmie słyszymy jak Kaczor-Hanuszewicz mówi, że "jest jej niedobrze" z tym, że mieszka "w takim kraju, z taką polityką".

– Jest mi wstyd, jest mi głupio przyznawać się do tego, że jestem Polką. Wszyscy nas uważają na całym świecie za idiotów i debili, taka jest prawda. Ale niestety ludzie, którzy głosują na Prawo i Sprawiedliwość, to są ludzie ograniczeni. Trzeba to powiedzieć głośno: ograniczeni, nieobyci, niejeżdżący i niewiedzący, co się o nich sądzi. Zmieńcie się ludzie, ogarnijcie się, bo obudzicie się, k***a, w Białorusi – powiedziała.

Wulgarne hasło

Słowa Kaczor-Hanuszewicz to kolejne szokujące i wulgarne zachowanie kandydatów Koalicji Obywatelskiej w nadchodzących wyborach. Dziennikarze stacji TVP3 Opole zapytali niedawno posła klubu Koalicji Obywatelskiej Witolda Zembaczyńskiego, czy parlamentarzyście wypada jeździć samochodem oklejonym ośmioma gwiazdami, symbolizującymi "je**ć PiS". Hasło jest promowane przez opozycję od 2020 r.

– Każdy mój pojazd posiada napis "je**ć PiS", bo dokładnie to oznacza te osiem gwiazdek. Jest to hasło przewodnie mojej misji politycznej i utożsamiam się z nim w stu procentach – oznajmił poseł Zembaczyński.

W 2020 r., kiedy opozycja zaczęła "promować" wulgarne hasło "je**ć PiS", politycy Platformy Obywatelskiej i Koalicji Obywatelskiej wielokrotnie używali symbolu ośmiu gwiazdek. – Osiem gwiazdek to jest osiem gwiazdek. Nie mam nic przeciwko gwiazdkom. Każdy może mieć własne skojarzenie – tłumaczyła wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska.

