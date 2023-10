Prezes PiS: Od wyborów zależy przyszłość naszej cywilizacji

Prezes Jarosław Kaczyński, marszałek Sejmu Elżbieta Witek oraz szef MON Mariusz Błaszczak udzielili wspólnego wywiadu Radiu Maryja. – Odrzucamy politykę zróżnicowania regionów - nie działamy jak opozycja. Obrona suwerenności jest sprawą fundamentalną. Tylko oddanie głosu na Zjednoczoną Prawicę jest gwarancją spokoju i bezpieczeństwa na kolejne lata – mówił szef partii rządzącej na trzy dni przed wyborami parlamentarnymi.

– W sprawach podstawowych trzeba mieć wspólne stanowisko. Nie możemy zgodzić się na pakt migracyjny, ponieważ ci imigranci nie przyjeżdżają do Europy do pracy. Musimy bronić bezpieczeństwa kobiet i dzieci. Mamy przed sobą wielkie zadanie, które jest do wykonania, jeżeli rządzić będzie Prawo i Sprawiedliwość. Mamy nadzieję, że takich partii jak Prawo i Sprawiedliwość będzie rządzić coraz więcej w Europie. Widzimy tę walkę z Polską, która dla Europy jest szkodliwa. Wybory 15 października będą miały ogromne znaczenie dla Polski i dla całej Europy. Od nich będzie zależeć przyszłość naszej cywilizacji – przekonywał Kaczyński.

"Dziś jesteśmy państwem podmiotowym"

Następnie polityk wskazywał, dlaczego PiS powinno rządzić kolejną kadencję. – Mamy duże osiągnięcia w realizacji polityki społecznej oraz w procesie wyrównywania szans. Idziemy do przodu. Wcześniej Polska stała w miejscu, była okradana, a w armię się nie inwestowało. Dziś jesteśmy państwem podmiotowym. Wzmacniamy nasze bezpieczeństwo, ale także bronimy naszego prawa do wolności. Bronimy naszego prawa do istnienia jako Narodu. Przestrzegam przed Platformą Obywatelską, ponieważ im nie chodzi o Polskę.Nie dzielimy Polski na Polskę A i B. Prowadzimy wielką politykę wyrównywania szans. Polska lokalna zmienia się na lepsze. Cieszymy się, że do Polski wraca więcej osób niż z niej wyjeżdża – wskazywał.

Jednocześnie wicepremier ocenił, że "trzeba zdawać sobie sprawę z zagrożeń płynących z zewnątrz". – Dlatego proszę o przekonywanie innych do głosowania na Prawo i Sprawiedliwość, ponieważ druga strona ma przewagę w mediach. Głosowanie na inne partie niż Prawo i Sprawiedliwość, jest głosowaniem na rząd Donalda Tuska. Dziś jesteśmy państwem, które ma coraz lepszą opinię na arenie międzynarodowej oraz wzmacniamy się gospodarczo. Nie możemy tego zmarnować – podkreślił gość Radia Maryja.

