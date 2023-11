Chiny przedstawiły stanowisko. "Fundamentalne rozwiązanie kwestii Palestyny"

W pięciopunktowym dokumencie Chiny postulują: kompleksowe zawieszenie broni i zakończenie walk, uskutecznienie ochrony ludności cywilnej, zapewnienie pomocy humanitarnej, wzmocnienie mediacji oraz poszukiwanie rozwiązania politycznego.

Stanowisko Chin

Chiny wezwały Radę Bezpieczeństwa ONZ do opracowania jasnego harmonogramu działania zmierzającego realizacji wariantu dwupaństwowego, czyli uwzględniającego istnienie obok Izraela niepodległej Palestyny. Jednocześnie Pekin zaapelował do ustanowienia trwałego rozejmu oraz wyraźnego przeciwstawienia się przez RB ONZ pomysłom przymusowego przesiedlenia ludności palestyńskiej ze Strefy Gazy.

W swoim stanowisku Chiny wyraziły poparcie dla międzynarodowej mediacji dyplomatycznej między skonfliktowanymi stronami, wezwały do zachowania powściągliwości w działaniach i zachęciły do wywarcia w tym zakresie wpływu przez ONZ na zaangażowane w wojnę państwa i kraje trzecie. Pekin popiera inicjatywę zwołania międzynarodowej konferencji pokojowej celem sformułowania planu na doprowadzenie do pokojowego współistnienia państw izraelskiego i palestyńskiego.

Izrael i Palestyna. Rozwiązanie dwupaństwowe

Przypomnijmy, że w artykule pod tytułem "USA nie cofną się przed wyzwaniem rzuconym przez Putina i Hamas" opublikowanym niedawno na łamach "Washington Post" prezydent USA Joe Biden napisał, że rozwiązanie dwupaństwowe jest jedynym sposobem zapewnienia długoterminowego bezpieczeństwa zarówno narodu izraelskiego, jak i palestyńskiego.

Zagadnienie to MSZ Chin rozszerza w pkt. 5 dokumentu. "Zgodnie z odpowiednimi rezolucjami Rady Bezpieczeństwa ONZ i międzynarodowym konsensusem, fundamentalne rozwiązanie kwestii Palestyny polega na wdrożeniu rozwiązania dwupaństwowego, przywróceniu uzasadnionych praw narodowych Palestyny i ustanowieniu niepodległego państwa palestyńskiego, które cieszy się pełną suwerennością w oparciu o granicę z 1967 r. i ze wschodnią Jerozolimą jako stolicą" – postuluje Pekin.

"Rada Bezpieczeństwa powinna pomóc w przywróceniu rozwiązania dwupaństwowego. Międzynarodowa konferencja pokojowa o szerszym zasięgu, autorytatywna i skuteczna, prowadzona i zorganizowana przez ONZ, powinna odbyć się tak szybko, jak to możliwe, aby sformułować konkretny harmonogram i mapę drogową dla wdrożenia rozwiązania dwupaństwowego oraz ułatwić kompleksowe, sprawiedliwe i trwałe rozwiązanie kwestii Palestyny. Wszelkie ustalenia dotyczące przyszłości Strefy Gazy muszą respektować wolę i niezależny wybór narodu palestyńskiego i nie mogą być mu narzucane" – czytamy w stanowisku Pekinu.

