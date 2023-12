Tusk zaskoczył ws. prezydenta: Mam nadzieję

W środę w Pałacu Prezydenckim Andrzej Duda, w związku z wyborem dokonanym przez Sejm RP, powoła Prezesa Rady Ministrów oraz Radę Ministrów.

– Nie no, trzeba być optymistą. Mam nadzieję, że mamy wspólny cel, nawet jeżeli różne drogi i różne doświadczenia, czasami bardzo różne, ale chyba nikt nie powinien mieć wątpliwości, że jak się jest prezydentem czy premierem, to trzeba służyć Polsce i właściwie nic innego nie powinno mieć znaczenia. Tak, mam nadzieję że będzie wszystko ok – stwierdził Donald Tusk w rozmowie z dziennikarzami.

W we wtorek późnym wieczorem premier Donald Tusk odebrał uchwałę Sejmu RP w sprawie wyboru na urząd Prezesa Rady Ministrów oraz uchwałę Sejmu RP dotyczącą wyboru w skład Rady Ministrów.

W gabinecie marszałka Sejmu Szymon Hołownia złożył na ręce nowego premiera uchwałę przegłosowaną kilka minut wcześniej w Sejmie. – Wszyscy mamy świadomość, że jutro zaczyna się nowa epoka – powiedział Donald Tusk.

Rząd Tuska z wotum zaufania

Wcześniej Sejm bezwzględną większością głosów wybrał Radę Ministrów zgodnie z wnioskiem Donalda Tuska. Za wotum zaufania dla rządu głosowało 248 posłów, przeciw było 201, nikt się wstrzymał. Przeciwko powołaniu rządu głosowały kluby PiS i Konfederacji oraz koło Kukiz'15.

Po expose Donalda Tuska w Sejmie posłowie przed siedem godzin zadawali pytania. Wieczorem po zakończeniu sesji pytań na mównicy ponownie pojawił się nowy premier. Na początku swojej wypowiedzi Tusk odniósł się do incydentu, jaki wydarzył się w międzyczasie w Sejmie. Grzegorz Braun za pomocą gaśnicy zgasił świece chanukowe w Sejmie.

Szef rządu poinformował izbę, że odpowiedzi na pytania zostaną udzielone w formie pisemnej. – Otrzymacie państwo na każde pytanie, które było pytaniem, a nie politycznym manifestem, odpowiedź na piśmie – przekazał.

Kilku posłów nie głosowało

W głosowaniu nad wotum zaufania dla rządu Donalda Tuska nie wzięło udziału ośmiu posłów z klubu PiS, w tym: Jan Krzysztof Ardanowski, Krzysztof Lipiec, Grzegorz Matusiak, Anna Schmidt, Agnieszka Ścigaj, Teresa Wilk, Agnieszka Wojciechowska van Heukelom i Zbigniew Ziobro, a także dwóch posłów klubu Konfederacji: wykluczony z obrad Sejmu Grzegorz Braun i Sławomir Mentzen.

Zbigniew Ziobro informował wcześniej, że jego nieobecność wynika z przyczyn zdrowotnych.

