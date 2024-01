Warchoł: Mamy do czynienia z zamachem stanu

DoRzeczy.pl: Kto jest na dzisiaj prokuratorem krajowym?

Marcin Warchoł: Prokuratorem krajowym wciąż pozostaje prokurator Dariusz Barski. W tej sprawie się nic nie zmienia. Prawo jasno stanowi w art. 14 ustawy o prokuraturze, że dla skutecznego odwołania prokuratora krajowego potrzeba pisemnej zgody prezydenta. Minister Adam Bodnar o taką zgodę nie występował.

Jak wygląda sytuacja w Prokuraturze Krajowej, skoro według ministra Bodnara doszło do skutecznego odwołania prok. Barskiego? Mamy dwuwładzę?

To stanowisko jest bezprawne. Działania podjęte przez ministra sprawiedliwości nie mają żadnych prawnych podstaw, czyli nie wywołują żadnych skutków prawnych. Prawo wyraźnie stanowi, że do skutecznego odwołania prokuratora krajowego potrzebna jest pisemna zgoda prezydenta. Adam Bodnar w sposób nieudolny próbuje obejść prawo.

Chodzi panu o wskazanie przepisu dotyczącego prokuratora w stanie spoczynku?

Przepis, na który powołuje się Adam Bodnar, czyli art. 47 &1 i 2 ustawy przepisy wprowadzające prawo w prokuraturze, nie przewiduje żądnych ram czasowych. Można sobie wejść do obowiązujących i dostępnych systemów lex, żeby sprawdzić, że przepis ten cały czas obowiązuje. Przepis również obowiązywał, kiedy prokurator krajowy Dariusz Barski złożył wniosek o przejście ze stanu spoczynku w stan czynny. Tego przepisu nikt nie uchylał, nie doszło do jego niezgodności z konstytucją, przepis ten nie jest również przepisem periodycznym. Nie ma żadnych czasowym ram obowiązywania tego przepisu. Jeżeli ustawodawca by chciał wprowadzić ustawy ramowe, to by wprowadził. Mamy również orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego w tej sprawie, który to badał i uznał przepisy zgodne z prawem. Dlatego dalej Dariusz Barski pozostaje prokuratorem krajowym.

Czyli minister Bodnar łamie prawo?

Tak, działania ministra Bodnara stanowią przestępstwo. Dlatego w imieniu klubu PiS złożyliśmy zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przekroczenia uprawnień i zamachu stanu.

Zamachu stanu?

Zamachu stanu, ponieważ mamy tutaj do czynienia z siłą, obaleniem ustroju demokratycznego, a przemoc fizyczna i prawna jest dla każdego widoczna. W ostatnim czasie prokurator Barski był szantażowany przez ministra sprawiedliwości, że jeżeli nie ustąpi, to spotkają go konsekwencje służbowe. Taka sytuacja w Polsce wystąpiła od czasu stanu wojennego. Następuje upadek państwa swobody i wolności, a jak widać w każdej chwili po każdego może przyjść policja bez wskazania przyczyn i uzasadnienia.

