Będą gwałcić, będą zabijać

Ciekawy jestem, czy ten nagły wzrost nie miał związku z masowym napływem migrantów z Ukrainy; zostawię jednak ten temat, bo za chwilę będziemy mieć do czynienia z jeszcze bardziej palącym problemem. Podczas gdy ministra Kotula odprawiała swoje feministyczne harce, europosłowie przyjęli Pakt Migracyjny, który ma doprowadzić do nasycenia Polski przybyszami z krajów Bliskiego Wschodu i Afryki. Jak to wpłynie na sytuację przemocy seksualnej wobec kobiet? Ot, kilka newsów z ostatnich tygodni.

Pod koniec stycznia grupa siedmiu Egipcjan napadła 13-latkę i jej 17-letniego chłopaka. Pięciu pobiło i trzymało chłopaka. Patrzył, jak pozostałych dwóch gwałci 13-latkę.