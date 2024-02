Biden: Putin to szalony sku***syn

– Mamy szalonego suk***yna, tego gościa, Putina, innych. I zawsze musimy się martwić konfliktem nuklearnym. Ale egzystencjalnym zagrożeniem dla ludzkości jest klimat – powiedział prezydent USA podczas środowej zbiórki funduszy w San Francisco.

Krytykował też Donalda Trumpa za jego słowa na temat Nawalnego i Putina. – Gdybym stał tutaj 10-15 lat temu i powiedział to wszystko, wszyscy pomyślelibyście, że powinienem być skazany – stwierdził Biden po przytoczeniu kilku wypowiedzi Trumpa.

Prezydenci boją się Trumpa?

Podczas kolejnego spotkania Biden przekonywał, że światowi przywódcy obawiają się zwycięstwa Trumpa i dopingują go w pojedynku z (prawdopodobnym) kandydatem Republikanów.

– Kiedy wychodziłem ze spotkań, prezydenci szukali pretekstu, by podejść blisko i powiedzieć: "Musisz wygrać". Nie dlatego, że jestem taki wyjątkowy. "Musisz wygrać, ponieważ moja demokracja jest zagrożona, jeśli wygra ten drugi facet". Dziewięciu prezydentów mi to powiedziało – stwierdził.

Trump coraz bliżej nominacji

Trump jest zdecydowanym faworytem do uzyskania nominacji Partii Republikańskiej w wyborach na prezydenta USA. Do tej pory wygrał prawybory w Iowa, New Hampshire i Nevadzie. Ma też poparcie kilku byłych kandydatów, którzy spróbowali swoich sił w partyjnych prawyborach.

21 stycznia z prawyborów wycofał się Ron DeSantis, a swoje poparcie przekazał Donaldowi Trumpowi. Wcześniej to samo zrobił Vivek Ramaswamy. Teoretycznie w wyścigu pozostaje jeszcze Nikki Haley, która liczy na pozyskanie m.in. części elektoratu DeSantisa, ale jej szanse na pokonanie Trumpa, są niewielkie.

Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych odbędą się jesienią tego roku. Demokratów najprawdopodobniej reprezentował będzie urzędujący prezydent Joe Biden. Na razie sondaże pokazują wygraną Trumpa.

