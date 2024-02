PiS: Wybory na grząskim terenie

W głośnym już liście otwartym prof. Andrzeja Nowaka, dotyczącym sytuacji w PiS, umieszczony został specjalny rozdział o stosunku tej partii do wyborów samorządowych. „Dziś, to jest 17 lutego 2024 roku, na sześć tygodni przed terminem kolejnych wyborów samorządowych, PiS nawet nie wskazał jeszcze swojego kandydata czy kandydatki w Krakowie. To nie jest ostentacja, to jest po prostu pogarda okazana mieszkańcom milionowego miasta – a przecież podobnie jest w tylu innych. Teraz powinien być wybrany kandydat do urzędu prezydenta miasta na wybory, jakie odbędą się za sześć tygodni […]. A czym są wybory samo – rządowe dla prezesa wciąż największej partii w Polsce? Kłopotem? Sposobem na rozgrywanie roszad w polityce partyjnej?”.

W chwili, gdy piszę te słowa, w Krakowie ogłoszono już kandydata na prezydenta miasta w postaci byłego wojewody, Łukasza Kmity. Jednocześnie PiS wciąż nie wskazał, kto będzie go reprezentował we Wrocławiu, w Katowicach czy Białym – stoku. Taka sytuacja nieco ponad miesiąc przed wyborami musi budzić zdziwienie. Coś najwyraźniej zatarło się w sprawnej wcześniej maszynerii sztabu wyborczego na Nowogrodzkiej.

Skąd te opóźnienia