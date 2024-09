Nieoczekiwane wsparcie dla Kamali Harris. Putin zabrał głos ws. amerykańskich wyborów

Wybory prezydenckie w USA zbliżają się wielkimi krokami. Oliwy do ognia dolał Władimir Putin, który wprost przyznał, że kibicuje kandydatce Demokratów.

Gdybyśmy mogli wskazać ulubionego kandydata, to był nim Joe Biden. Ale wycofał się z wyścigu prezydenckiego i poprosił wszystkich sojuszników o poparcie Kamali Harris, dlatego też to robimy.

Prezydent Rosji stwierdził, że Kamala Harris ma "fascynujący śmiech". – Ona śmieje się tak zaraźliwie, że widać, że wszystko u niej w porządku – powiedział.

Putin jest zdania, że Donald Trump nałożył za dużo sankcji na Rosję. Z kolei Kamala Harris, jeżeli zostanie prezydentem, może prowadzić bardziej ugodową politykę. – Ostatecznie wybór należy do narodu amerykańskiego i uszanujemy ten wybór – dodał.

Kilka dni temu w podobny sposób wypowiadał się rzecznik Kremla Dimitrij Pieskow, którego zdaniem Harris jest "bardziej przewidywalna" niż Donald Trump.

Kennedy Jr. popiera Trumpa

Robert F. Kennedy Junior, syn Roberta Kennedy’ego wycofał się z wyścigu o fotel prezydenta Stanów Zjednoczonych i poparł kandydata Partii Republikańskiej Donalda Trumpa. Robert F. Kennedy Junior jest członkiem Partii Demokratycznej, jednak postanowił wystartować w wyborach prezydenckich jako kandydat niezależny, po tym, gdy zarząd partii nie dopuścił do organizacji prawyborów. W październiku zdecydował się pożegnać z Demokratami.

W piątek Kennedy pojawił się na scenie obok Donalda Trumpa w trakcie jego przemówienia na wiecu wyborczy w Glendale w Arizonie.

– Cieszymy się ze wsparcia milionów niezadowolonych Demokratów, niezależnych, umiarkowanych, staromodnych liberałów, którzy wciąż wierzą w takie drobiazgi jak granice – powiedział Trump w swoim przemówieniu, dodając, że stara Partia Demokratyczna z czasów Johna Kennedy’ego dziś już nie istnieje.

– Do wszystkich, którzy wspierali kampanię Bobby’ego [Kennedy Jr – red.], bardzo proszę, abyście dołączyli do nas w budowaniu tej koalicji. To piękna koalicja w obronie wolności i bezpieczeństwa, dobrobytu i pokoju – mówił były prezydent.

