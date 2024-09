"Niepraworządność w wykonaniu obecnej władzy". Mocne słowa prezydenta

Słowa Donalda Tuska o potrzebie "działania w kategoriach demokracji walczącej", które wypowiedział podczas debaty w Senacie odbiły się szerokim echem. Politycy opozycji zdecydowanie skrytykowali za nie szefa rządu. Również eksperci z zakresu prawa i publicyści zwracali uwagę, że niepotrzebnie podgrzewa ona i tak już wysoką temperaturę politycznego sporu w kraju.

Mocne słowa prezydenta

Prezydent Andrzej Duda uważa, że wypowiedź Donalda Tuska jest z punktu widzenia debaty publicznej niebezpieczna, ponieważ "usprawiedliwia łamanie standardów konstytucyjnych, łamanie prawa, łamanie wszelkich zasad praworządności w sposób absolutnie skrajny". Tymczasem Polska potrzebuje "płaszczyzny merytorycznej debaty na najwyższym poziomie".

– Niestety, na jakość dyskursu publicznego wpływają negatywnie obecne realia polityczne. To m.in. brutalizacja życia publicznego, polityczna instrumentalizacja instytucji państwa, kryzys konstytucyjny i motywowana polityczną zemstą niepraworządność, także w wykonaniu obecnej władzy – powiedział prezydent podczas swojego wystąpienia na wydarzeniu Krynica Forum 2024.

– Prowadzi to do paraliżu kluczowych instytucji państwa, do braku zaufania do jego organów, niestabilności prawa oraz polityki gospodarczej i społecznej w efekcie, budzi obawy o wiarygodność i sprawność państwa – dodał.

Duda krytykował rząd koalicji za zastój w realizacji kluczowych inwestycji rozwojowych. W czasie wojny za naszą granicą, podkreślił, "wzmacnianie państwa zastępowane jest wojną polityczną i kulturową". Obecną sytuację zestawił z inwestycjami realizowanymi za czasów Zjednoczonej Prawicy.

– Można to określić mianem presji wobec rządzących. Jednak presja ta nie powinna być traktowana jako element walki politycznej. Są dziedziny, które powinny być z niej wyłączone – wskazał.

Czytaj też:

Kempa ma nowe stanowisko. Została doradcą prezydenta DudyCzytaj też:

Prezydent: Pomogliśmy Ukraińcom, teraz pomóżmy naszym rodakom