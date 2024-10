Tusk rozpętał burzę swoją zapowiedzią. Środa: Straci sporą część głosów inteligencji

Donald Tusk podczas sobotniej konwencji Koalicji Obywatelskiej zapowiedział, że 15 października przedstawi rządową strategię migracyjną. Premier ogłosił pierwsze założenia tego projektu. Jednym z jego elementów będzie czasowe, terytorialne zawieszenie prawa do azylu.

– Będę w Europie domagał się prawa do uznania tej decyzji – oświadczył szef rządu. – Jeśli do Polski chce ktoś przyjechać, musi akceptować polskie standardy, obyczajowość. Musi chcieć się integrować – powiedział.

Środa: Tusk straci głosy demokratów

Oburzona słowami premiera jest prof. Magdalena Środa. We wpisie na Facebooku porównała ona Donalda Tuska do Jarosława Kaczyńskiego.

"Jego barbarzyńskie i antykonstytucyjne podejście do problemu uchodźców z granicy polsko-białoruskiej więcej niż bulwersuje. Wścieka! Czy Tusk myśli, że dzięki temu zyska głosy na faszyzującej prawicy? Z pewnością nie. Straci jednak sporą część głosów inteligencji, demokratów i przyzwoitych obywateli" –napisała w mediach społecznościowych.

W dalszej części wpisu filozof zastanawia się, czy premier tą zapowiedzią chce doprowadzić do rozpadu koalicji i zarządzić nowe wybory. "Nie wiadomo. Jakiś tajna racja za tym barbarzyńskim pomysłem z pewnością tkwi. Nie znamy jej więc nie rozumiemy. Łapiemy się tylko za głowę, bo wiemy, że terroryści i przestępcy spokojnie przez naszą granicę przechodzą, a drakońskie metody pacyfikacji dotykają wyłącznie zwykłych, cierpiących ludzi: rodziny, kobiety, dzieci" – napisała.

"Tusk – Katolik użala się nad zabitym sierżantem (toteż jego kolegów uposażył w broń i możliwość zabijania) ale uchodźców nie traktuje jako bliźnich, wartych chrześcijańskiej miłości czy chociażby współczucia nie mówiąc o wsparciu i ochronie. I proszę nie piszcie, że to wszystko wina Łukaszenki. Jak ci ktoś podrzuci do domu cierpiące z głodu i zimna dziecko, to będziesz walczył z tym, kto podrzucił czy niezależnie od wszystkiego zajmiesz się dzieckiem?" – napisała.

