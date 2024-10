"Takiej postawy oczekuje Putin i Łukaszenka". Ostre spięcie polityków Lewicy i PSL

W niedzielę politycy dyskutowali na antenie Radia ZET o obietnicy premiera czasowego zawieszenia prawa do azylu. Ma to być jeden z elementów opublikowanej przez rząd strategii migracyjnej Polski na najbliższe pięć lat. Punkt ten bardzo nie podoba się Lewicy, w związku z czym strategia "została przyjęta ze Zdaniami Odrębnymi czworga ministrów konstytucyjnych Lewicy".

W Radio ZET Magdalena Biejat usiłowała przekonywać, że to politycy straszą imigrantami, a nie reagują na problemy, jakie wywołuje w Europie wpuszczanie imigrantów na masową skalę. W studio jako jedyna reprezentowała jednak takie stanowisko. – Ta strategia jest strategią, która przede wszystkim ma na celu straszenie nas dalej migracjami, nie jest oparta na danych, nie ma pomysłu na to, w jaki sposób wspierać – wyraziła swoją opinię senator.

Biejat: Z prawa azylu mają prawo korzystać wszyscy

Biejat powiedziała, że podobnego zdania jest całe jej ugrupowanie. – Prawo do azylu jest niezbywalnym prawem człowieka. To prawo przysługuje osobom, które uciekają przed prześladowaniami, wojną, więzieniem czy zagrożeniem śmierci – mówiła i dodała, że wśród nich są również osoby prześladowane na tle religijnym czy mniejszości seksualne.

– Z prawa azylu mają prawo korzystać wszyscy, nie tylko kobiety, dzieci i niepełnosprawni, ale wszyscy – powiedziała Biejat.

Zapytana przez prowadzącego Andrzeja Stankiewicza, czy Lewica poprze rozwiązania proponowane w rządowej strategii migracyjnej, Biejat odparła, że będzie to wiadomo, kiedy będą konkretne projekty ustaw. – Tak samo, jak – przypominam – nie zagłosowałam za ustawą o siłach zbrojnych, która pozwalała na zdjęcie odpowiedzialności za strzelanie bez uzasadnienia do cywilów na granicy białorusko-polskiej (…) tak samo, jeśli będą w tych ustawach zapisy, które będą łamały podstawowe zasady Konstytucji i praw człowieka, to nie podniosę za nimi ręki – grzmiała polityk Lewicy.

Zgorzelski: Takiej odpowiedzi i takiej postawy oczekuje Putin i Łukaszenka

Wicemarszałek Sejmu z PSL-u Piotr Zgorzelski i Witold Tumanowicz z Konfederacji przypomnieli, że nielegalni imigranci są używani jako narzędzie walki hybrydowej przeciwko Polsce. Taką operację służby białoruskie prowadzą od 2021 roku.

– Pani Marszałek, prawda jest taka, że właśnie takiej odpowiedzi i takiej postawy oczekuje Putin i Łukaszenka. Dokładnie takiej postawy oczekują – zwrócił uwagę Zgorzelski.

– Takiej postawy oczekują ci, którzy organizują tą falę migracji. Oni takiej postawy oczekują, że będziemy bezbronni, że będziemy stali, jak te hordy będą przechodziły przez naszą granicę, a my będziemy stali, bo to są prawa człowieka – tłumaczył wicemarszałek poddenerwowanej senator. – Prawa człowieka muszą być tak zweryfikowane, aby nie zrealizować efektu Łukaszenki – dodał Zgorzelski.

Polityk PSL powiedział też, że pakt migracyjny jest "wspaniałym projektem", że można zawiesić dziś przyjmowanie wniosków azylowych.

