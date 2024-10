"Nie mają nic wspólnego z wiarą". Bosak nie zgadza się ze słowami kard. Nycza

W Polsat News kardynał Kazimierz Nycz pytany był o to, Kościół katolicki poprze projekt związków partnerskich zaproponowany przez minister ds. równości Katarzynę Kotulę. – Myślę, że Kościół najwyżej wyrazi swoją opinię. Nie będzie się wtrącał w prace legislacyjne w parlamencie. Temperatura tej dyskusji w Sejmie pokazuje, że problem nie jest taki prosty – stwierdził.

Kardynał zaskoczył swoją opinią, stwierdzając, że "powinna być możliwość zawierania związków partnerskich, o ile nie będą zrównywane z małżeństwem". Jak dodał, chodzi o to, żeby zaakcentować kwestię nieporównywania "związku małżeńskiego, zwłaszcza sakramentalnego, z każdym innym rodzajem związku".

Mocny wpis Bosaka

Ze zdaniem kardynała Nycza nie zgadza się Krzysztof Bosak. W swoim poście na Facebooku stwierdził, że wypowiedzi hierarchy na temat związków partnerskich "nie mają nic wspólnego z wiarą katolicką przekazaną nam przez Chrystusa, Apostołów i Ojców Kościoła" oraz że jest przykre, gdy "jakikolwiek biskup wypowiada sprzyjające projektowi lewicy opinie, zamiast bronić prawd wiary i mobilizować katolików działających w obronie wiary i rodziny".

Polityk Konfederacji wskazał, że z katolickiego punktu widzenia najlepszym rozwiązaniem byłoby, gdyby prawodawcy nie tworzyli "innych, słabszych form prawnych dla życia rodzinnego niż małżeństwo, aby w ten sposób nie osłabić rodziny". Co więcej, katolicy nie są zobowiązani do "wykazywania tolerancji dla idei i programów promowania, równouprawnienia czy uprzywilejowania grzechu w prawie i polityce społecznej".

facebook

"Jako katolik uważam, że zamiast czynić retoryczne czy programowe koncesje na rzecz lewicy czy ruchu LGBT powinniśmy zaangażować się w dzieło Nowej Ewangelizacji, do którego zachęcał nas św. Jan Paweł II. Nie wahać się przypominać tradycyjnego nauczania Kościoła, wykorzystując do tego nowe media, w tym media społecznościowe. I uzupełniać nakazy Dekalogu, w tym konieczność zerwania z grzechem, dobrą wiadomością, że Jezus Chrystus ma dość łaski dla każdego, niezależnie od jego poglądów, pozycji, wieku, pochodzenia, doświadczeń seksualnych, popełnionych grzechów etc." – napisał wicemarszałek Sejmu.

Czytaj też:

Bosak do Kotuli: Ani kroku wstecz przed lewicą!Czytaj też:

Surowa ocena gabinetu Tuska. Bosak: Ten rząd to katastrofa dla Polski