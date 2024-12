"Nie zabraknie nam cierpliwości". Tusk zwrócił się do górników

"Polskim górnikom i ich rodzinom, pracownikom kopalń i ratownikom górniczym wszystkiego dobrego z okazji Waszego święta. Jestem pewien, że nie zabraknie nam cierpliwości i wzajemnego zrozumienia w działaniu i rozmowach o naszej wspólnej przyszłości" – napisał Donald Tusk na portalu X.

4 grudnia to Dzień Górnika, zwany także barbórką. W to święto w regionach związanych z górnictwem organizuje się marsze oraz różnego rodzaju obchody.

Nawrocki apeluje do rządu ws. górników

W związku z sytuacją górników do rządu zwrócił się kandydat w wyborach prezydenckich Karol Nawrocki. – Nie możemy doprowadzić do sytuacji, w której powtórzy się scenariusz z początku lat 90., destabilizacji społecznej polskich przedsiębiorstw, polskich kopalń i polskiego rynku pracy. Tymczasem ta umowa społeczna nie została zaakceptowana przez KE – stwierdził.

– Mimo że w kampanii wyborczej wielokrotnie słyszeliśmy iż nowy rząd ze swoimi świetnymi relacjami europejskimi w bardzo krótkim czasie doprowadzi do tego, aby umowa społeczna z roku 2021 została zaakceptowana. Mam nadzieję jako obywatelski kandydat na prezydenta RP, o to apeluję, aby dać polskim górnikom poczucie stabilizacji i tego, co będą robić w przyszłości, dać tę stabilizację im, ale także im najbliższym rodzinom – mówił dalej.

Kto zostanie prezydentem?

Tymczasem kandydat KO jest ponad dwa razy częściej wskazywany jako faworyt wyścigu prezydenckiego niż jego konkurent z PiS, wynika z najnowszego sondażu.

"Kto Pana/Pani zdaniem wygra wybory prezydenckie w 2025 roku?" – takie pytanie w sondażu dla WP.pl postawiła pracownia United Surveys.

Na kandydata KO wskazało 50,4 proc. respondentów. Na kandydata popieranego przez PiS zagłosowało natomiast 27,0 proc. ankietowanych. 22,6 proc. ankietowanych zaznaczyło opcję "Nie wiem/Trudno powiedzieć".

