"Fejkowe konto jest w stanie obnażyć pana brak kompetencji". Nawrocki apeluje do Tomczyka

Na Facebooku pojawił się profil "Prezydent Karol Nawrocki 2025", na którym administrator umieścił linki do stron z roznegliżowanymi zdjęciami polskich celebrytek. Jak się okazuje, profil jest fałszywy. Na prowokację dał się jednak nabrać wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.

"Ciekawą stronę ma Pan Nawrocki… Przejął ją od kolegów z raportu dla Kaczyńskiego czy jest to jeszcze ciekawsza historia?… Zobaczcie sami" – napisał na platformie X polityk Koalicji Obywatelskiej, oznaczając redakcje portali i stacji telewizyjnych.

Wpis spotkał się z szybką odpowiedzią ze strony PiS. "Chłopie, to że jesteście kiepscy w internety to wiemy od historii z domeną calapolskanaprzod.pl. Ale nie ogarnąć, że to jakaś przypadkowa strona, której admin zmienił sobie nazwę, żeby nabijać lajki na nazwisku kandydata? To mocne nawet jak na Was!" – stwierdził poseł Radosław Fogiel. Profil "Prezydent Karol Nawrocki 2025" wcześniej nazywał się "Fitness Arena", a ostatnia zmiana została dokonana 7 grudnia.

"Zaleją nas fejki"

– Poważny polityk, a szczególnie wiceminister, nie powinien stawać się ofiarą fejka. Jeśli polskie bezpieczeństwo jest w rękach człowieka, który podpala się jak zapałka w ciągu sekundy, myśląc, że kandydat obywatelski na prezydenta ma takie fejkowe konto, to znaczy, że mamy do czynienia z człowiekiem niepoważnym – skomentował Karol Nawrocki na konferencji prasowej w Radomsku.

– Apeluję do pana ministra, trochę powagi. W rękach pana ministra jest polskie bezpieczeństwo, a fejkowe konto na Facebooku jest w stanie obnażyć pana brak kompetencji. (...) Więcej rozwagi, uśmiechu, panie ministrze, więcej dystansu do tego wszystkiego – zwrócił się do Tomczyka prezes IPN.

– Inny z ministrów, koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak ostatnio zapowiedział, że powstaje specjalny zespół do walki z obywatelskim kandydatem na prezydenta RP. Więc musicie wszyscy państwo być przygotowani, że zaleją nas fejki, zaleją nas informacje, które są wytworem z całą pewnością nie moim, ale złych ludzi, którzy nie dojrzeli do tego, aby obywatelski kandydat został prezydentem RP – powiedział Nawrocki.

