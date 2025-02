Orban chwali Trumpa i przypomina swoje konsekwentne, antywojenne stanowisko

W wywiadzie udzielonym szwajcarskiemu "Neue Zuercher Zeitung" premier Viktor Orban był pytany m.in. o stosunki Węgier z USA i Rosją, m.in. w kontekście rozpoczęcia prezydentury Donalda Trumpa oraz wojny rosyjsko-ukraińskiej.

Orban: To, co robi Trump, jest przyszłością

Orban pochwalił Trumpa za to, że pierwszego dnia urzędowania podpisał około 200 rozporządzeń wykonawczych. Jego zdaniem są to zmiany w dobrym kierunku. Polityk powiedział, że dzięki decyzjom nowego włodarza Białego Domu w ciągu ostatnich 10 dni świat zmienił się bardziej, niż zwykle zmienia się w ciągu kilku lat. Wyraził też nadzieję, że dla jego kraju nadchodzą dobre czasy. Dobre stosunki Orbana z Trumpem są faktem powszechnie znanym. Lider Fideszu spodziewa się m.in. powrotu amerykańskich inwestycji na Węgrzech.

– Teraz jest jasne: to, co robi Trump, i to, co my zrobiliśmy przez ostatnie 15 lat, jest przyszłością. Jesteśmy szczęśliwi i zrelaksowani – potwierdził.

Antywojenne stanowisko. "Pomóc Ukrainie przez pokój"

W wątku dotyczącym wojny Rosji z Ukrainą Orban przypomniał, że określa Rosję jako agresora i zaznaczył, że jest to oficjalne stanowisko Unii Europejskiej. Dodał, że zachowuje się w Brukseli lojalnie. Orban przyznał, że w związku z tym i on mówi o agresji rosyjskiej, ale jego zdaniem ostateczne rozstrzygnięcie przyczyn wojny, należy pozostawić historykom.

Oran przypomniał swoje antywojenne stanowisko głoszone od początku rosyjskiej inwazji. Polityk od początku mówił, że Ukraina jest mniej silna, ma mniejszą liczbę żołnierzy wobec czego nie da rady zwyciężyć z Rosją. Mówił też, że Ukraina nie wygrywa wojny, kiedy w Europie obowiązywała narracja, że wygrywa.

Zdaniem Orbana Unia Europejska powinna natychmiast odizolować konflikt i próbować doprowadzić do przerwania działań militarnych, forsując negocjacje pokojowe. – Od początku było jasne, że zwycięstwo Ukrainy będzie niemożliwe, jeśli nie rozpoczniemy wojny totalnej. To nie było opcją. Dziś możemy pomóc Ukrainie tylko poprzez zawieszenie broni i pokój – podkreślił premier Węgier.

Orban podkreślił, że wielu Ukraińców zginęło broniąc swojego kraju. Orban podtrzymał ocenę, że Donald Trump jest będzie w stanie przeciąć ten "węzeł gordyjski" i doprowadzić do końca zabijania ludzi na Ukrainie.

Premier Węgier: Bruksela chce odsunąć mnie od władzy

Premier Węgier powiedział, że kierownictwo Unii Europejskiej robią, co mogą, by odsunąć go od władzy. Stosują w tym celu rozmaite metody, w tym wspieranie węgierskiej opozycji i organizacji pozarządowych. – Trudno jest zasiadać do rozmów z tymi, którzy chcą cię zniszczyć podczas każdych wyborów – przypomniał Orban.

Polityk powiedział, że "z Rosją łatwo jest osiągnąć racjonalne porozumienie, przy ludziach w Brukseli jest to prawie niemożliwe". Argumentował to tym, że na przestrzeni lat Budapeszt zawarł z Moskwą porozumień, które zostały dotrzymane. Oznajmił nawet, że ostatnie 15 lat dowodzi, że Węgry mogą ufać Rosji.

Orban dodał, że choć w 2021 roku Kreml żądał od NATO cofnięcia "ekspansji na wschód", to jednak Putin nie kwestionował członkostwa Węgier w Sojuszu, gdyż na ich terenie nie "ma żadnej broni, którą Rosja uznawałaby za zagrożenie".

