"To chyba kolejne resortowe dziecko". Cejrowski ostro o Stanowskim

Wielgucki w programie omówił m.in. sprawę tego, jak WOŚP rozlicza się z przekazanych pieniędzy z 1,5 proc. podatku. – Jesteście zapewne przekonani, że te pieniądze idą na sprzęt i leczenie dzieci, no to widzicie na co idą – mówił.

Wielgucki pokazał dokumenty

Z dokumentów przedstawionych przez Wielguckiego wynika, że Fundacja z zebranych 18 mln złotych ponad 2 mln wydała na pomoc Ukrainie, a równo 10 mln zł przekazała na organizację festiwalu Pol'and'Rock. Ponadto 143 tys. zł trafiło na pomoc humanitarną w Turcji, a kolejne 23 tys. na "audyt sprawozdania finansowego".

– Ani złotówka z 1,5 proc., pomimo zapewnień Owsiaka, nie poszła na chore dzieci – mówił Wielgucki.

W programie podkreślono, że powyższe informacje nie dotyczą tzw. finału WOŚP, a jedynie odpisów od podatku.

Wielgucki pokazał również analogiczne dokumenty z roku 2011, gdy na odpisach WOŚP zebrało niemal 6,5 mln zł, z czego ponad 4 mln zł poszły na częściowe pokrycie kosztów zakupu nowej siedziby fundacji, a nieco ponad 2 mln na kupno sprzętu. – To trzeba uważnie czytać, to jest przesunięta kwota. Czyli WOŚP nie wydatkowało w pierwszym roku rozliczeniowego 1,5 proc., przeniosło część, zrobiła się kwota 6 mln i z tego 4 mln, czyli z jednego roku cała suma i kawałek z kolejnego poszło na siedzibę, reszta to jest zakup sprzętu medycznego – mówił gość Kanału Zero.

Cejrowski krytykuje Stanowskiego

Po programie internet zalała lawina komentarzy. Dotyczyły one nie tylko tematu rozmowy, czyli finansowania fundacji WOŚP, ale i przebiegu wywiadu na Kanale Zero. Wiele osób zarzucało prowadzącym stronniczość.

Teraz sprawę skomentował również podróżnik i publicysta Wojciech Cejrowski.

„Okazuje się ze ten dowcipny facet to chyba kolejne resortowe dziecko. Ludzi, nie dajcie się nabrać na to że Kanał Zero jest spoza systemu. Gościa posadzili na krzesełku dla dziecka, pomiędzy sobą – dwóch na jednego i z dwóch stron. W pierwszym zdaniu już chcieli go wpisać w swoją narrację i brawo dla Wielguckiego, bo to on ich wyjaśnił. Pokazywali te dokumenty, które przygotował niewyraźne... Jednym słowem – USTAWKA. I będą tak dyskredytować na zlecenie kolejnych gości” – napisał Cejrowski na portalu X.

