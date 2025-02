Rachunek za Ukraińców. Trzaskowski: UE musiałaby przesłać Polsce miliardy

W odpowiedzi na interpelację do Komisji Europejskiej europosła Konfederacji Marcina Sypniewskiego unijny komisarz ds. wewnętrznych i migracji Magnus Brunner przyznał, że Polska nie będzie zwolniona z obowiązku przyjmowania pozaeuropejskich nielegalnych imigrantów z powodu udzielenia na masową skalę pomocy uchodźcom i imigrantom z Ukrainy.

O tę kwestię kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Rafał Trzaskowski został zapytany we wtorek w wieczornym paśmie Polsat News.

Podatnicy wyłożyli miliardy. Trzaskowski: Gdybyśmy wystawili rachunek UE

– Komisarz Brunner musi wziąć jedno pod uwagę, że jeżeli my wystawilibyśmy Unii Europejskiej rachunek, za wszystkich Ukraińców, których przyjęliśmy i powiedzieli, że niech Unia za to zapłaci to musiałaby nam przesłać miliardy na nasze konto. My naprawdę mamy bardzo mocne argumenty w ręku i w przeciwieństwie do PiS-u umiemy ich używać – powiedział Trzaskowski.

W trakcie wywiadu Trzaskowski mówił o elementach swojej wizji stosunków polsko-ukraińskich jeśli zostanie prezydentem. Podtrzymał swoje stanowisko delikatnego ograniczenia socjalu dla obywateli Ukrainy w Polsce.

– Jestem człowiekiem gotowym na współpracę. Tam, gdzie trzeba współpracować jeśli chodzi np. o wzmacnianie militarne Ukrainy, będę współpracował. Jeśli chodzi o wszystkie inicjatywy dobre dla Polek i Polaków, będę współpracował. Ale będę też sam proponował działania. Będę jasno mówił, tak jak choćby w kwestii "800 plus" i Ukraińców. Powiedziałem swoje zdanie i rząd stwierdził, że wprowadzi to w życie – oznajmił.

Obiecują z Tuskiem, że Polska nie zaimplementuje paktu migracyjnego

Dopytywany o pakt migracyjny, Trzaskowski podkreślił, że Koalicja Obywatelska nie zgodzi się na wcielenie w życie w Polsce żadnych postanowień tego przedsięwzięcia.

– Zagłosowaliśmy przeciw, jasno premier powiedział, że nie wywiążemy się z żadnej relokacji. A ja mówię od wielu miesięcy, jeśli nie lat, że my już wykonaliśmy swoje jeżeli chodzi o politykę europejską, migracyjną. Pomogliśmy milionom Ukraińców i niech nikomu w Europie się nie wydaje, żeby nas do czegokolwiek zmuszał – starał się przekonywać włodarz stolicy.

4 lutego premier Donald Tusk ponownie obiecał, że Polska "nie będzie implementowała paktu migracyjnego ani projektów, które miałyby doprowadzić do przymusowego przyjmowania migrantów". Jak zaznaczył, to decyzja definitywna.

Jeszcze tego samego dnia pojawił się pierwszy komentarz Brukseli. Do zapowiedzi szefa polskiego rządu odniósł się rzecznik Komisji Europejskiej Niemiec Markus Lammert.

