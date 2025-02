Według badania przeprowadzonego przez naukowców z Środkowoeuropejskiego Obserwatorium Mediów Cyfrowych (CEDMO), 17 proc. obywateli Słowacji chce, aby Rosja wygrała wojnę z Ukrainą. Wskaźnik ten jest dużo wyższy niż w krajach sąsiednich. Dla porównania tylko 4 proc. Polaków i 7 proc. Czechów chce zwycięstwa Moskwy.

Co więcej, jedna trzecia ludności Słowacji chce tymczasowego rozejmu bez wyłonienia zwycięzcy, a taka sama część badanych chce zwycięstwa Ukrainy.

"Dane CEDMO pokazują, że chęć zwycięstwa Rosji jest silniejsza wśród osób na Słowacji w wieku 65 lat i starszych – 24 proc. Z drugiej strony, ponad połowa Słowaków w wieku 16-24 lat chce zwycięstwa Ukrainy” – podaje Euractive, który przytacza wyniki sondażu.

Słowacja wobec Ukrainy

W artykule dodano, że na takie przekonania mogą wpływać dezinformacja szerzące się na Słowacji. Tamtejsi politycy wielokrotnie oświadczali, że sankcje wobec Federacji Rosyjskiej nie działają. Niedawno Ukraina niespodziewanie wstrzymała dostawy gazu na Słowację, co spowodowało gwałtowny wzrost cen tego surowca. To również mogło przyczynić się do negatywnego nastawienia Słowaków do Kijowa.

"W styczniu szeroko rozpowszechniono również film wygenerowany przez sztuczną inteligencję, na którym widać wyraźnie pijanego prezydenta Ukrainy, a także narrację, że Ukraina jest państwem faszystowskim, które na swoim terytorium powszechnie represjonuje osoby rosyjskojęzyczne” – dodali dziennikarze.

Ukraina gotowa na rozmowy pokojowe

– Jestem gotów usiąść naprzeciwko Putina przy stole negocjacyjnym, jeśli będzie to jedyna opcja osiągnięcia pokoju – powiedział Wołodymyr Zełenski.

– Jeśli osiągnięcie pokoju i zachowanie ludzkiego życia wymaga siedzenia przy jednym stole z Putinem podczas negocjacji, to na pewno podejmiemy taki krok – dodał ukraiński przywódca w wywiadzie dla brytyjskiego dziennikarza Piersa Morgana.

