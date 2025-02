"Macie robić to, co rozkazuje PO". Polska 2050 zaskoczona decyzją partii Tuska

16 marca w Krakowie odbędą się wybory uzupełniające do Senatu RP w okręgu wyborczym nr 33 – obejmującym dziesięć dzielnic w mieście. Zarejestrowane komitety miały czas do 5 lutego na zgłoszenie nazwisk kandydatów na senatorów.

KO zgłosiła swoją kandydatkę, Monikę Piątkowska. W przeszłości związana była z SLD, PSL i Polską 2050. Obecnie jest prezesem Izby Zbożowo-Paszowej. Jak się okazało, władze partii Donalda Tuska zrobiło to bez konsultacji z koalicjantami, łamiąc tym samym zapisy paktu senackiego. Oburzenia decyzją partii nie kryje Polska 2050.

"Jako Polska 2050 z zaskoczeniem przyjęliśmy jednostronną, nieskonsultowaną decyzję Koalicji Obywatelskiej o wystawieniu pani Moniki Piątkowskiej jako kandydatki w wyborach uzupełniających do Senatu RP. W związku z powyższym nie jest to wspólna kandydatka Paktu Senackiego, z jakim mieliśmy do czynienia w wyborach 15 października. Wśród zarejestrowanych kandydatów nie ma osoby, której moglibyśmy udzielić poparcia z pełną odpowiedzialnością. Wierzymy również, że nasi Wyborcy doskonale wiedzą, który z kandydatów najlepiej zna problemy Krakowa oraz jego Mieszkańców i będzie ich interesy najlepiej reprezentował w Senacie RP" – napisał Rafał Komarewicz, przewodniczący krakowskiego zespołu parlamentarnego.

Oburzenie w partii Hołowni

Kandydatura Piątkowskiej już wcześniej wzbudzała kontrowersje wśród polityków Polski 2050. W styczniu Szymon Hołownia wskazywał, że pakt senacki miał sens wówczas, gdy koalicjanci decydowali wspólnie, która formacja i w jakim miejscu wystawia swojego kandydata. – Ten pakt senacki obowiązywał choćby kilka miesięcy temu, kiedy były wybory uzupełniające we Włocławku, kiedy senator Krzysztof Kukucki został prezydentem tego miasta. Wtedy Lewica wystawiła swojego kandydata, zapytała o zdanie – powiedział.

"Platforma jest Platformą, odcinek 2137. Macie robić to, co rozkazuje PO, gdyż na tym polega «obrona demokracji». W sumie dobrze, że opinia publiczna obejrzy, jak to w praktyce wygląda” – skomentował całą sytuację Adrian Zandberg z partii Razem.

