Szef MSZ Węgier o decyzji Trumpa: To wina Brukseli. Wiedziała i nic nie zrobiła

– Bądźmy szczerzy, Unia Europejska została utworzona po to, by wyrolować Stany Zjednoczone. Taki jest jej cel i wykonali dobrą robotę. Ale teraz ja jestem prezydentem – oświadczył Trump w środę, zapowiadając wprowadzenie ceł w wysokości 25 proc. na towary sprowadzane z UE, m.in. samochody.

Węgry obwiniają Brukselę. "Niekompetentni, tchórze"

Do wypowiedzi amerykańskiego prezydenta odniósł się minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto, który winą za to, co dzieje się na linii Waszyngton-Bruksela, obarczył władze UE.

"Od listopada ubiegłego roku cały świat wiedział, że USA wybrały patriotycznego prezydenta. Cały świat, w tym Bruksela i Komisja Europejska kierowana przez Ursulę von der Leyen, wiedzieli, że Donald Trump chce zrównoważonych stosunków handlowych. Bruksela wiedziała również, że jeśli nic nie zrobi, Waszyngton nałoży cła. Wiedzieli, ale nic nie zrobili. Ponieważ są niekompetentni i, przede wszystkim, tchórzami" – napisał Szijjarto na swoim Facebooku.

Według niego brukselska biurokracja "niszczy europejską gospodarkę". Jako przykład podał nieskuteczność sankcji wobec Rosji, cła na chiński przemysł samochodów elektrycznych i całkowitą niezdolność do negocjacji ze Stanami Zjednoczonymi.

"To, co Bruksela zrobiła źle, my w Budapeszcie musimy naprawić: będziemy kontynuować nasze dwustronne negocjacje z administracją USA, mając na celu zbudowanie najlepszej, najbardziej udanej węgiersko-amerykańskiej współpracy gospodarczej w nadchodzących miesiącach" – zapowiedział Szijjarto.

Trump zapowiada nałożenie ceł na import z UE

W zeszłym tygodniu z wizytą w Białym Domu przebywał unijny komisarz do spraw handlu Marosz Szefczovicz, który wyraził nadzieję na uniknięcie wojny handlowej USA z UE i zaproponował wzajemne obniżenie ceł na samochody.

Zdaniem KE średnie unijne cła na produkty z USA wynoszą 0,9 proc., podczas gdy amerykańskie cła na produkty z UE – 1,4 proc. W przypadku samochodów osobowych unijne cła są co prawda wyższe (10 proc. wobec 2,5 proc.), ale Stany Zjednoczone stosują wyższe stawki w odniesieniu do ciężarówek i pick-upów.

