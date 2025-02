"Kolejny obszar, który próbują sobie podporządkować". Duda uderza w rząd

"Miałem dziś spotkanie ze związkami sportowymi. To kolejny obszar życia w Polsce, który Koalicja Obywatelska i rząd D. Tuska próbują sobie bezwzględnie podporządkować. Nie uznają żadnej niezależności i samorządności" – napisał w piątek na platformie X prezydent Andrzej Duda.

"Wygląda na to, że w polskich organizacjach sportowych ma nie być miejsca dla takich, którzy nie chcą wykonywać woli politycznej obecnej koalicji" – dodał.

twitter

Ustawa o sporcie w TK

Przypomnijmy, że w grudniu prezydent Andrzej Duda skierował do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej nowelizację ustawy o sporcie. Projekt dotyczy m.in. parytetu płci w związkach sportowych. Wątpliwości głowy państwa budzi m.in. "konstrukcja prawna zawarta w art. 9, która przewiduje powiększenie składów zarządów polskich związków sportowych o obligatoryjnych jego członków w postaci przedstawiciela lub przedstawicieli zawodników kadry narodowej w sporcie, w którym ten związek organizuje i prowadzi współzawodnictwo sportowe".

Kancelaria Prezydenta zwróciła uwagę, że na siedmiu członków zarządu polskiego związku sportowego przypada co najmniej jeden przedstawiciel zawodników kadry narodowej. "Co istotne, wyboru przedstawiciela lub przedstawicieli do składu zarządu polskiego związku sportowego dokonują wyłącznie zawodnicy kadry narodowej, z pominięciem ogółu członków polskich związków sportowych, którzy tworząc walne zebranie członków albo walne zebranie delegatów są uprawnieni do wyboru członków zarządu polskiego związku sportowego" – mogliśmy przeczytać w komunikacie.

Wątpliwości prezydenta wzbudziła również "bezwarunkowa sankcja za niewypełnianie przez polski związek sportowy obowiązków posiadania składu zarządu i organu kontroli wewnętrznej o określonym, ustawowym parytecie płci oraz obligatoryjnego członka zarządu w osobie zawodnika kadry narodowej". Zgodnie z nowelą, związek mógłby zostać ukarany brakiem możliwości finansowania lub współfinansowania zadań ze środków budżetu państwa, a także z państwowych funduszy celowych, w tym uzyskania dofinansowania.

Czytaj też:

Spór o parytety w związkach sportowych. "Trudno sobie wyobrazić większą zniewagę"Czytaj też:

Nitras krytykuje decyzję prezydenta. "Dostaliśmy gorzki prezent"