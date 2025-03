"Nieprawdopodobny skandal". Media: Rząd Tuska nie ma pieniędzy na serwisowanie polskich F-16

"Gazeta Polska Codziennie" ujawniła dokument przesłany przez wojsko Wojskowym Zakładom Lotniczym nr 2. W piśmie stwierdzono, że "w związku z przydzieleniem niewystarczającej ilości środków finansowych na rok 2025 w ramach umowy serwisowej [tu numer umowy – przyp. red.] na chwilę obecną nie ma możliwości wskazania przybliżonych terminów malowań samolotów F-16 planowanych na rok 2025".

Jak wskazują dziennikarze, nie chodzi tutaj o zwykłe malowanie, ale o nałożenie na maszynę specjalnej powłoki, która utrudnia wykrycie samolotu przez radary. Jak piszą branżowe serwisy, powłoka Have Glass II o ok. 15 proc. zmniejsza powierzchnię odbicia radarowego. W praktyce oznacza to, że samolot jest niewidoczny z dalszych odległości.

W miarę upływu czasu powłoka ulega zniszczeniu, stąd konieczność położenia jej na nowo. Polskie zakłady WZL 2 dopiero w 2014 r. uzyskały certyfikat pozwalający na odnawianie powłoki lakierniczej myśliwców F-16. Teraz z powodu braku pieniędzy, malowanie odrzutowców najprawdopodobniej nie odbędzie się w tym roku.

Opozycja grzmi

Opozycja mówi o skandalu i wskazuje, że takie działania obniżają bezpieczeństwo Polski.

– To jest nie do uwierzenia! W sytuacji, gdy mamy wojnę u naszych granic, czynione są oszczędności prowadzące do obniżenia wartości bojowej naszego lotnictwa. To jest nieprawdopodobny skandal – powiedział członek sejmowej Komisji Obrony Narodowej poseł Andrzej Śliwka.

– To jest zbyt poważna sprawa, by przejść nad nią do porządku dziennego. Będziemy żądać wyjaśnień od MON i od sił powietrznych na forum sejmowej komisji. Przed objęciem rządów przez Zjednoczoną Prawicę wciąż mieliśmy do czynienia z brakiem pieniędzy na wszystko. Tak stało się ponownie raptem rok po powtórnym objęciu rządów przez PO. Dramatem jest, że ta filozofia rządzenia dotyka tak newralgicznej, fundamentalnej sprawy jak bezpieczeństwo – powiedział z kolei poseł PiS Bartosz Kownacki.

