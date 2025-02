Co dalej z Borsukami? "W najbliższej przyszłości"

– W niedalekiej przyszłości podpiszemy umowę na długo wyczekiwanego Borsuka. Już teraz mogę powiedzieć, że to kwestia ostatnich formalności – projekt umowy jest w Prokuratorii Generalnej, a gdy zostanie zatwierdzony, będziemy mogli go podpisać. To świetna wiadomość, bo Borsuk to produkt w 100% oparty na polskiej myśli technicznej, bardzo oczekiwany przez Wojska Lądowe. Wojska Lądowe są najliczniejszym rodzajem Sił Zbrojnych RP, a śmigłowce Apache będą wspierać ich działania i realizację zadań – powiedział Bejda, cytowany w komunikacie.

Na początku lutego wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiadał, że do najważniejszych umów jakie, resort chce zawrzeć w tym roku należą pozyskanie nowego bojowego wozu piechoty Borsuk, okrętu podwodnego, czołgów K2 (druga umowa wykonawcza), leasingu śmigłowców Apache, modernizacji samolotów F-16, zabezpieczenia logistycznego w ramach programu Wisła, wyrzutnie rakietowe HOMAR-A.

Apache dla polskiej armii

Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podpisał w czwartek pakiet umów rozpoczynający procedurę leasingu ośmiu śmigłowców uderzeniowych AH-64D Apache.

Koszt leasingu to 300 mln USD, poinformował wicepremier. – Dziś leasingujemy osiem śmigłowców bojowych Apache w wersji D, aby nasi żołnierze mogli zdobyć umiejętności i być w pełni przygotowani na nadejście najnowocześniejszego sprzętu. Po to bierzemy dzisiaj leasing, wydajemy na to 300 mln USD, żeby nasi piloci, personel obsługi naziemnej mógł poznać i nauczyć się wszystkich umiejętności, mógł zawładnąć tym sprzętem – powiedział po podpisaniu umowy Kosiniak-Kamysz, cytowany w komunikacie.

Podpisane umowy formalizują przekazanie Siłom Zbrojnym RP przez Stany Zjednoczone ośmiu śmigłowców AH-64D APACHE. Porozumienia obejmują nie tylko leasing maszyn, ale także zabezpieczają kompleksowy proces ich eksploatacji i szkolenia polskiego personelu w okresie użytkowania.

