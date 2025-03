Kolejny kraj jest gotowy wysłać siły pokojowe na Ukrainę

Anthony Albanese podkreślił, że Australia jest "otwarta na rozważenie wszelkich propozycji” dotyczących ewentualnego rozmieszczenia wojsk na Ukrainie.

– Wspieramy naród Ukrainy i prezydenta Zełenskiego. Kwestia ewentualnego utrzymania pokoju jest obecnie przedmiotem dyskusji i z perspektywy naszego rządu jesteśmy gotowi rozważyć wszelkie propozycje – powiedział Albanese cytowany przez Bloomberg.

Kto wyśle wojska na Ukrainę?

W niedzielę 2 marca w Londynie odbył się szczyt bezpieczeństwa dotyczący wojny na Ukrainie. Wzięli w nim udział przywódcy państw europejskich, Sekretarz Generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego i inni wysoko postawieni urzędnicy. Brytyjski premier Keir Starmer powiedział, że chce utworzyć "koalicję chętnych”, aby zagwarantować wdrożenie porozumienia pokojowego w sprawie Ukrainy. Dodał, że Wielka Brytania jest gotowa wysłać swoje wojska na Ukrainę.

Wysłania wojsk nie wyklucza także Francja. Media spekulowały, że swój kontyngent wyślą także Włochy. Jednak premier tego kraju Giorgia Maloni oświadczyła, że jej kraj nie wyśle swoich sił pokojowych na Ukrainę.

– Moim zdaniem jest to bardzo trudna rzecz do zrealizowania, nie jestem pewna co do skuteczności, dlatego, jak wiadomo, oświadczyliśmy, że nie wyślemy włoskich żołnierzy na Ukrainę – powiedziała Meloni.

Również polskie władze zapewniają, że nie wyślą żołnierzy na Ukrainę.

– U nas się nic nie zmienia. Polska będzie wspierała procesy negocjacje pokojowe, ale przepraszam za, być możne, zbyt proste sformułowanie, ale my się na pierwszą linię frontu nie będziemy pchać. Wszyscy, jak to już mówiłem wielokrotnie, to rozumieją. I prezydent Ukrainy i nasi partnerzy – mówił premier Donald Tusk po zakończeniu londyńskiego szczytu.

