Hołownia uderza w Konfederację. Padły słowa o Rosji

Hołownia zabrał głos w sprawie stanowiska prezentowanego przez prawicowych polityków podczas konferencji prasowej w Sejmie. Była to kolejna różnica zdań między marszałkiem a kandydatem Konfederacji na prezydenta i jego otoczeniem. Sławomir Mentzen w jednym z wywiadów stwierdził, że "trzeba się jakoś dogadać z Putinem", na co Hołownia podczas środowego briefingu prasowego w Sejmie.

– Myślę, że puszczają mu nerwy. Rozumiem że jest mu ciężko, że tak się pali, żeby z pierwszą wizytą pojechać na Kreml, zrobić te wszystkie rzeczy, o których marzy, żeby się też wreszcie dogadać z Putinem, najchętniej z Niemcami nad naszą polską głową, ale cóż... – powiedział lider Polski 2050. – Skamląca chihuahua była, będzie wniosek do komisji etyki – dodał.

Hołownia: Wyobraźcie sobie, że Mentzen, Berkowicz i Fritz odpowiadają za bezpieczeństwo

Tym razem Szymon Hołownia odniósł się do kwestii związanych z bezpieczeństwem.

– Nie chcę tutaj jakoś specjalnie nadwyrężać waszej wyobraźni, ale wyobraźcie sobie, jeżeli możecie, że za kilka lat stoi tutaj na tej konferencji pan Mentzen, pan Berkowicz, pan Fritz i to oni odpowiadają za bezpieczeństwo Rzeczpospolitej – powiedział marszałek Sejmu podczas konferencji prasowej.

– Ciekawe, czy będą wam opowiadać wtedy o tego rodzaju rozwiązaniach, czy będą raczej opowiadać o tym, jak znosić sankcje wobec Rosji, czy będą wam raczej opowiadać o tym, jak poukładać wszystko, żeby tylko ciszej i dalej pojechać – zauważył Hołownia. – Czy czeka nas polityka strachu, czy czeka nas polityka odwagi i budowania mocy Polski i zakorzeniania jej silnie na zachodzie? – dodał.

### KPO na przemysł obronny? To możliwe

Szymon Hołownia mówił również o możliwości przekazania dodatkowych środków na obronność.

– Dzięki pracy rządu, dzięki współpracy pani minister Pełczyńskiej-Nałęcz, pana wicepremiera, pana premiera Tuska jesteśmy w stanie z tych środków, zanim powstaną nowe środki europejskie i nowe zobowiązania europejskie z tych, które już są, a więc Funduszu Odporności, tego KPO wydzielić kwotę 30 miliardów złotych i stworzyć Fundusz Bezpieczeństwa i Obrony – powiedział marszałek Sejmu.

– To będzie fundusz, który będzie wspierał tutaj w Polsce bardzo konkretne przedsięwzięcia zwiększające bezpieczeństwo Polski – dodał.

Jak zaznaczył Hołownia, „będą to dodatkowe pieniądze dla przemysłu obronnego, będą to dodatkowe pieniądze dla obrony cywilnej, na budowę schronów”. – Będą to dodatkowe pieniądze na tzw. research and development, czyli poszukiwania, badania w obszarze technologii wojskowych. Będą to wreszcie technologie dual-use, czyli te, które są do zastosowania na czas wojny i na czas pokoju – tłumaczył marszałek Sejmu.

